Lopend Vuur: Ik ben bang voor een tweede coronagolf

Terwijl in Nederland en een groot deel van Europa de corona-uitbraak zo ver is bedwongen dat cafés, restaurants en de grenzen weer open kunnen, ziet dat plaatje er elders in de wereld heel anders uit.

Het aantal dagelijks geregistreerde gevallen is wereldwijd nu groter dan ooit.

Hoewel we de laatste tijd weer een paar lokale uitbraken zien in Europa, zoals in Duitsland, Spanje en Portugal, gaat het in Nederland over het algemeen goed. De genomen maatregelen lijken te hebben gewerkt.

Er zijn wel zorgen over een 'tweede golf' in het najaar, als we weer meer tijd binnen gaan doorbrengen. Ook zijn er zorgen over deze zomervakantie, waar het risico bestaat dat besmette personen naar Nederland kunnen komen.

Hoe zit dat bij jou?

ID-kaart

'Het is niet nodig om op je ID-kaart te vermelden of je man of vrouw bent' was dinsdag ons Lopend Vuur. Van de 5.190 stemmers was 60 procent het daarmee oneens, 40 procent eens.