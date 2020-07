FC Groningen oefent thuis tegen Heracles, hopelijk mét publiek

Daar moet nog een vergunning voor worden afgegeven. Als de vergunning wordt verleend, mag het stadion voor een deel gevuld zijn, met de voorwaarde dat iedereen zich aan de anderhalve-meter-regels kan houden. 'En dat wordt echt een uitdaging', geeft algemeen directeur Wouter Gudde aan.

Fox Sports Eredivisie Comeback Cup

'De wedstrijd tegen Heracles, maar ook op 11 augustus uit tegen FC Emmen, worden gespeeld in het kader van de Fox Sports Eredivisie Comeback Cup. Alle eredivisie- en Keuken Kampioen Divisieclubs spelen twee wedstrijden tegen een club uit dezelfde divisie. Doel is om weer zoveel mogelijk Nederlands voetbal op televisie te krijgen. Fox Sports heeft natuurlijk ook geleden onder de coronacrisis en het is mooi om ze als clubs te helpen.'

Volgens Gudde moeten we het zien als een dubbele oefenwedstrijd: 'Voor de spelers op het veld, maar ook voor de organisatie: hoe krijg je zo veilig mogelijk zo veel mogelijk mensen in een stadion.'

Protocollen

Een dezer dagen komt de KNVB met de protocollen die daar voor moeten zorgen. 'Wij hebben ondertussen uitgezocht wie van onze seizoenkaarthouders uit één huishouden komen, wie onder de 18 is en wie onder de 12. Afhankelijk daarvan kunnen wij kijken hoe we het stadion het beste kunnen vullen.'

Niet alle seizoenkaarthouders kunnen het stadion in Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

'Misschien jeugd tot achttien jaar in een apart vak bijvoorbeeld. Er zijn veel opties die we moeten overwegen en we willen de verdeling zo eerlijk mogelijk maken. We hebben nu ruim 12.000 seizoenkaarten verkocht, dus niet iedereen kan er in. Ook daar moeten we naar kijken.'

'En we moeten per wedstrijd natuurlijk weten: welke seizoenkaarthouders willen daadwerkelijk naar de wedstrijd. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we dat zo snel mogelijk communiceren. Het is moeilijk om daar nu uitspraken over te doen. Losse kaartverkoop gaat in ieder geval eerst niet gebeuren.'

Het wordt in het begin niet als vanouds Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

De directeur benadrukt: 'Voor de mensen moet het wel duidelijk zijn: het wordt in het begin niet als vanouds. Maar het doel is wel om weer toe te werken naar die situatie.'

Volendam-uit nog onzeker

De wedstrijden die vast staan zijn Heracles-thuis op 1 augustus en FC Emmen-uit op 11 augustus. Beide wedstrijden worden voor de Fox Sports Comeback Cup gespeeld. Daarnaast speelt FC Groningen op 22 augustus in Almere tegen de plaatselijke voetbalclub. Een dag eerder willen FC Volendam en FC Groningen op een amateurveld in Volendam tegen elkaar spelen, maar daar moet de vergunning nog voor worden afgegeven.

Bayern en Bedum? Nee, dat zijn wilde geruchten Wouter Gudde - algemeen directeur FC Groningen

Ook is FC Groningen nog op zoek naar één of twee andere oefentegenstanders. 'Het liefst voor een thuiswedstrijd. Dat kunnen ook buitenlandse clubs zijn. Bayern en Bedum? Nee, dat zijn wilde geruchten', lacht Gudde. 'Daar kan ik verder ook niks over zeggen nu.'

Om de voorbereiding op het nieuwe seizoen compleet te maken, hoopt FC Groningen ook nog op een 'mini-trainingskamp' te gaan. Dat kan in Nederland zijn, maar ook in landen als Duitsland of België.

Op 12 september begint het nieuwe seizoen in de eredivisie.