Farmers Defence Force: 'Verbod is een inperking van ons grondrecht'

Farmers Defence Force (FDF) wil via de rechter afdwingen dat het verbod op demonstraties met trekkers in de noordelijke provincies van tafel gaat. 'Dit lijkt mij gewoon een inperking van ons grondrecht dat we mogen demonstreren', zegt Sieta van Keimpema van de boerenactiegroep.

Veiligheidsregio Groningen besloot deze week om protesten met landbouwvoertuigen in elk geval tot maandag te verbieden, omdat de onaangekondigde acties van de afgelopen tijd zorgden voor 'opstoppingen en gevaarlijke situaties'. Later werd in Drenthe en Friesland een zelfde verbod van kracht.

'Geen intimidatie'

‘Dat gaan we aanvechten bij de rechter', stelt Van Keimpema. Ze ziet het gebruik van grote trekkers niet als intimiderend.

‘Dat denk ik niet, tot nu toe is er geen enkel incident geweest van intimiderende boeren. Vorig jaar voerde de politie actie voor de pensioenleeftijd en gingen ze op de snelweg 66 rijden. Dat deden ze allemaal met hun politievoertuigen en niet de privévoertuigen.’

Maar een trekker op de snelweg is toch wat anders?

‘Wij hebben als enorm voordeel dat je ons al van kilometers ver ziet door de zwaailichten. Dit lijkt mij gewoon een inperking van ons grondrecht dat we mogen demonstreren.’

Van Keimpema gaat ervan uit dat de rechter de boeren gelijk geeft. ‘Het is verankerd in de grondwet. Demonstratierecht staat heel erg hoog aangeschreven.’

Maar daar zitten toch grenzen aan?

‘Wij hebben niemand bedreigd met de tractoren, die intimidatie is een mening. Wij voeren actie, dat doen we heel erg zichtbaar en in grote groepen. Kijk, we kunnen ook met groepen koeien op de weg gaan, maar dat lijkt me helemaal niet zo’n goed idee.’

Overwegen jullie dat?

‘Nee hoor, dat lijkt ons een uitermate onveilige situatie. Wij gaan met onze tractoren heel veilig de weg op, bovendien altijd onder begeleiding. Bovendien is dit de meest veilig periode die we konden krijgen, want het is corona. En de meeste mensen behoren dus thuis te zitten en niet op de weg.’

Wat kunnen we nog verwachten in Groningen?

‘In ieder geval dat wij ons daar verdedigen. En dat wij proberen deze maatregel van tafel te krijgen, die voor ons een enorme inperking van onze grondrechten is.’

Stel dat u ongelijk krijgt van de rechter?

‘Dan zal je een hoger beroep moeten voeren. Maar er is op dit moment meer een politieke reden om dit te verbieden dan een werkelijke reden. Er zijn geen ongelukken gebeurd, alle hulpdiensten zijn altijd doorgelaten, er is geen sprake van intimidatie, niemand is bedreigd.’