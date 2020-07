Groningse onderzoeker krijgt beurs van kwart miljoen van Hartstichting

Met een simpele urinetest wil Ter Maaten de behandeling verbeteren van ernstig zieke patiënten die na hartfalen zijn opgenomen in het ziekenhuis: 'We willen de behandeling meer op maat maken, dus afstemmen op ieders persoonlijke situatie. Zo willen we deze patiënten beter behandelen en voorkomen dat ze steeds opnieuw opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.'

Vocht afdrijven

Deze patiënten hebben veel te veel vocht op plekken waar dit niet hoort, zoals in de longen. Ze krijgen een infuus met medicijnen die vocht afdrijven, maar die behandeling werkt niet altijd even goed. Ter Maaten onderzoekt of tussentijdse metingen van de hoeveelheid zout in de urine vertellen of de behandeling aanslaat, en of de behandeling aangepast moet worden. Het doel is dat patiënten daardoor beter herstellen.

Dekkerbeurs

Voor dit onderzoek krijgt ze een zogeheten Dekkerbeurs, vernoemd naar de oud-directeur van de Hartstichting. Hij was in Nederland de initiator van de burgerhulpverlening bij een hartstilstand. De beurs bedraagt 240.000 euro.