Beijum is zwerfauto beu, van wie is deze Mercedes?

'In het begin vonden we het prima', legt een buurvrouw uit. 'Toen zag hij er nog puik uit.'

Inmiddels verdwijnen er steeds meer onderdelen van de auto en komt er bijna elke vrijdagmiddag wel iemand aan de auto sleutelen. 'Ze komen zelfs hier aan de deur om te vragen om gereedschap', aldus de buurvrouw.

De auto met een lekke band (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De gemeente is op de hoogte en is inmiddels een procedure gestart om de auto weg te krijgen. De eigenaar heeft tot donderdag 9 juli om 9.00 uur de tijd om zijn voertuig te verwijderen van de plek. Gebeurt dat niet, dan legt de gemeente 'last onder bestuursdwang' op. Dat houdt in dat de gemeente het voertuig verwijdert en de kosten neerlegt bij de eigenaar van de auto.

Kenteken

De eigenaar van de auto is bekend bij de gemeente en politie. 'De politie heeft van ons alles op een presenteerblaadje gekregen. Althans, wij hebben onze aannames. Met naam en toenaam.' Ook zat het kenteken nog op de auto op het moment dat hij geparkeerd werd.

De auto zonder logo op de neus (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De buurt is wel klaar met de auto. 'Op zaterdagavonden krijgen we ineens weer mensen aan de deur die zeggen dat de deur van onze auto weer open staat. Dan is er dus weer iemand wezen klussen aan de auto', zucht ze. 'We leggen al een half jaar uit dat die auto niet van ons is.'

Brand

De buurvrouw had wel van een politieagent een optie gekregen om de auto snel weg te krijgen. 'Hij zei dat de auto het snelste weg is als die in brand staat, maar dat is toch ook geen optie? Mijn zoon slaapt boven de garage en onze eigen auto staat ernaast.'

De auto aan de Boelemaheerd (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Vrijdag wordt duidelijk of de gemeente de auto gaat weghalen.