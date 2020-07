Veiligheidsregio Groningen staat open voor regionale lockdown

Een lockdown die alleen voor een bepaalde regio in Nederland geldt zou kunnen werken. Dat vindt de Veiligheidsregio Groningen. Tot nu toe zag voorzitter Koen Schuiling (tevens burgemeester van Groningen) er niks in.

De Veiligheidsregio Groningen is van mening veranderd door de komst van het zogenoemde dashboard. Daarop laten actuele cijfers zien hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt, bijvoorbeeld door middel van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Het dashboard geeft daarmee ook inzicht in regionale verschillen.

Koen Schuiling: 'We weten nu meer hoe het virus zich gedraagt. En in het dashboard zit een hele ontwikkeling die betekent dat we er per week meer over te weten komen. Dat betekent dat wellicht maatwerk mogelijk is.'

Altijd al

Arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG is altijd al voorstander van regionale maatregelen. In maart gaf hij aan dat de coronacrisis eerst verder beteugeld moest worden, maar dat daarna regionale verschillen in aanpak logisch zijn.

'Afhankelijk van de situatie in een regio kun je bijvoorbeeld elke paar maanden daar iedereen vakantie geven.' Daarmee voorkom je volgens hem dat regio's met relatief weinig risico's lijden onder de maatregelen van de op dat moment zwaarder getroffen regio's.

Inmiddels is de situatie dermate onder controle dat regionale aanpakken in het vizier liggen, zegt Friedrich woensdag via Twitter. 'Ik denk het is goed dat we nu scenario’s maken voor lokale/regionale lockdowns. Ze gaan sowieso komen. Dus beter even erop voor te bereiden.' Hij stelt dat Nederland epidemiologisch gezien geen klein land is. 'Het is blijkbaar even wennen aan de nieuwe regionale realiteit en vooral verantwoordelijkheid.'

Mitsen en maren

De Veiligheidsregio Groningen ziet nog wel allerlei haken en ogen aan regionale maatregelen. Schuiling: 'Ons land is heel klein en er zijn heel veel vervoersbewegingen. Dus denk ik eerder aan bepaalde locaties of doelgroepen voor wie het zou kunnen.' Zo kan hij zich wel wat voorstellen bij het sluiten van scholen of verpleeghuizen in een bepaalde regio, maar minder bij het sluiten van horeca of recreatie. Al met al noemt hij het medisch advies bepalend. 'We willen met elkaar voorkomen dat we de situatie herhalen. De medische advisering zal heel erg belangrijk zijn.'

Veiligheidsberaad

Afstemming over regiospecifieke maatregelen gebeurt tussen de verschillende veiligheidsregio's; die werken samen in het Veiligheidsberaad. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, is daar voorzitter van. Hij ziet een echte lockdown van een bepaalde regio niet voor zich, gaf hij deze week aan. 'We weten nu meer en veel info maakt regionaal ingrijpen mogelijk. Maar echt een hele regio afsluiten, dat gaat niet werken hoor'.

Ook minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukte dinsdag al dat zoiets niet snel zal gebeuren en 'echt de allerlaatste stap is'. Als het afsluiten van bijvoorbeeld een hele stad nodig zou zijn is er eigenlijk iets fout gegaan. 'Dan heb je wel een aantal eerder signalen gemist en dat moet eigenlijk niet meer kunnen als je kijkt hoe dicht we er bovenop zitten.'

