GGD Groningen: alleen enkele besmettingen vanuit het buitenland

In de eerste dagen van juli kwamen 1689 Groningers naar de testlocatie in het UMCG. Vier van hen testten positief.

GGD-arts Machiel Vonk: 'Van drie van hen weten we de bron. Het gaat om mensen die in Arabische staten hebben gewerkt.' Vonk is niet bang dat deze besmettingen grote gevolgen hebben. 'Deze mensen wisten dat het virus actief was in de landen waar ze werkten. Ze hebben zich direct laten testen toen ze klachten kregen.'

Waar blijven ze?

De Groningse GGD ziet in de cijfers niet terug dat 'welke maatregel dan ook die is opgeheven' gevolgen heeft gehad. Het percentage besmettingen blijft laag.

Ondertussen laten steeds meer mensen zich testen. Dat is goed, vindt GGD-arts Vonk, hoewel het aantal tests nog altijd ver achterblijft bij de verwachting. Vonk: 'We hebben prognoses gemaakt op basis van huisartsencijfers door de jaren heen van het aantal mensen met luchtwegklachten in deze periode.'

De GGD was er op voorbereid dat al deze mensen zich zouden laten testen, maar 'die cijfers halen we bij lange na niet'.

Misschien worden nu weer meer mensen verkouden, omdat scholen weer open zijn GGD-arts Machiel Vonk

Het is gissen naar de reden en naar een verklaring waarom de afgelopen dagen wel een toename te zien was. Mogelijk werden minder mensen verkouden door coronaregels als afstand houden en handhygiëne toepassen, waardoor er ook geen reden was om zich te laten testen. 'En misschien worden nu weer meer mensen verkouden, omdat scholen weer open zijn', zegt Vonk.

Bezorgd

Hoe dan ook, de GGD moedigt het testen aan, zeker nu mensen op vakantie gaan. GGD-arts Machiel Vonk: 'Dat ze afreizen is geen probleem, maar ze komen ook weer terug. We zien wel degelijk risico's. Wat gaan mensen doen en waar gaan ze heen. We zien in Europa zulke grote regionale verschillen.'

Ook als mensen op vakantie gaan in een gebied waar corona onder controle is, zijn er geen garanties. 'Een camping bijvoorbeeld brengt mensen uit allerlei gebieden samen. En juist op vakantie zijn we vaak wat losser. Dat zou nadelig kunnen werken.'

De oproep is dan ook: 'Kom je terug en heb je klachten? Laat je testen!'

Testen op corona

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich op corona laten testen. In de eerste maand deden 5889 Groningers dat in het UMCG; zeven van hen testten positief. In juli kwamen tot nog toe 1689 mensen voor een test; vier van hen bleken corona te hebben. Opgeteld heeft van alle tot nog toe geteste Groningers ruim 0,1 procent daadwerkelijk corona.

