Deskundige RUG: 'Verbod op gebruik trekkers bij boerenacties blijft overeind bij rechter'

'Het recht om te demonstreren, staat in de grondwet, maar het is geen absoluut recht dat nooit mag worden beperkt.' Dat zegt Berend Roorda, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in de demonstratiewet.

Roorda reageert op de aankondiging van Farmers Defence Force (FDF) naar de rechter te stappen. De boerenactiegroep wil het verbod op het gebruik van trekkers bij demonstraties aanvechten. De veiligheidsregio's in Groningen, Friesland en Drenthe hebben zo'n verbod tijdelijk ingesteld na de recente boerendemonstraties. Bij die acties gingen de boeren in de ogen van de autoriteiten meerdere keren over de schreef.

Aantasting

FDF vindt het verbod op het gebruik van trekkers bij demonstraties een aantasting van de grondwet maar Roorda is het daar niet mee eens: 'Er staat namelijk ook in de grondwet dat demonstranten zich gewoon aan de wet te houden hebben. En er staat ook in dat je niet met een trekker de snelweg op mag rijden.'

Ook het argument van FDF dat de demonstranten zich als boeren kenbaar willen maken door trekkers te gebruiken, veegt Roorda van tafel: 'Militairen die willen demonstreren, mogen ook niet met tanks de openbare weg op.'

Verder wijst Roorda op het recht dat een burgemeester, ook in zijn of haar rol als voorzitter van de Veiligheidsregio heeft om beperkingen op te leggen. 'Bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid, ter voorkoming van wanordelijkheden of in het belang van het verkeer.'

Geen permanent verbod

Maar een permanent verbod gaat Roorda te ver: 'Ik denk niet dat de noodzaak er is om een protest met een trekker voor altijd te verbieden. Als de gemoederen weer wat bedaard zijn, kan je het misschien wel weer toelaten dat er op de weg met trekkers wordt geprotesteerd. Maar niet op de snelweg, want dat mag gewoon niet van de wet.'

Al met al verwacht Roorda dat FDF bot vangt bij de rechter: 'Wat wel en niet mag wordt deels bepaald door de wet en deels door - in dit geval - de voorzitter van de veiligheidsregio. En het is maar goed ook dat er wel beperkingsgronden zijn. Ik ben heel blij dat de grondwet dat ook bepaalt. Ook internationale verdragen zeggen dat beperkingen van dit grondrecht op goede gronden wel degelijk zijn toegestaan.'

Als de boeren toch met trekkers blijven demonstreren nadat ze bij de rechter aan het kortste eind hebben getrokken, dan plegen ze een strafbaar feit, zegt Roorda. Los daarvan: 'Ik denk dat de boeren zich het zo voor een deel ook voor zichzelf verpesten en dat de goodwill die er was wat terugloopt als ze op zo'n dwingende manier actie voeren.'

