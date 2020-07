Gezonken schepen in Winschoten leveren ruim 35.000 euro op bij veiling

Zo'n honderd belangstellenden waren woensdagochtend getuige van de veiling van vier schepen in de Oosterhaven van Winschoten. Toen alles was afgehamerd stond de teller op 35.500 euro.

Het scheepskerkhof, bestaande uit twee slepers en twee platbodems, is de gemeente Oldambt al jaren een doorn in het oog. Nu gaan twee nieuwe eigenaren met drie van de vier schepen aan de haal. Het vierde schip, de Favorito, heeft geen nieuwe eigenaar kunnen vinden. De gemeente laat het schip bergen. 'Daar hebben we inmiddels een offerte voor opgevraagd', laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Het schip de Johannesburg ging voor het hoogste bedrag naar iemand uit Delfzijl. Hij legde daar 27.000 euro voor neer. De andere twee schepen gingen voor in totaal 8500 euro naar een handelaar in Harlingen, meldt Rozenstad Gerechtsdeurwaarders uit Winschoten.

Toeschouwers

Waar maandag zich een vijftal potentiële kopers gemeld hadden, stonden er woensdagochtend ineens een honderd man op de kade. 'Er hebben zich zo'n tien bieders vooraf gemeld', volgens gerechtsdeurwaarder Robert Werkman. Uiteindelijk wilde niet iedereen een boot te willen kopen, bleek bij de start van de veiling al.

'Toch even toeschouwen hoe het gaat', laat een man weten. Hij weet wat er in één van de schepen ligt en biedt daarom niet mee. 'De één zou het een schat noemen, een ander troep.'

Volgens een ander zou hij een van de schepen nog niet gratis willen hebben. 'Dan moet ik al geld toe krijgen. Dit is een gebed zonder eind. Ja, dan moet je een fors bedrag toe krijgen.'

'Doorn in 't oog'

De gemeente is blij dat de schepen weggaan. 'We hadden geen verwachting over wat het zou moeten opbrengen, de hoop is dat we met de veiling uit de kosten zijn. Of dat ook zo is, is nog even afwachten.'

Het belangrijkste voor de gemeente was dat ze weggingen. 'Het was ons een doorn in het oog.'

De nieuwe eigenaren moeten hun nieuwe schepen binnen een week weghalen. 'We hopen dat het op nog kortere termijn kan, maar er staat een week voor. Als het een paar dagen uitloopt is dat ook niet zo'n probleem.'

