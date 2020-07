Boer breidt stal uit zonder vergunning: gemeente legt bouw stil

Boer Wim Verweij moet per direct stoppen met de werkzaamheden voor de uitbreiding van zijn stal in Tinallinge. De gemeente Het Hogeland heeft een bouwstop opgelegd.

Verweij heeft een vergunning aangevraagd om zijn melkveehouderij uit te breiden, maar die is nog in behandeling. Zolang hij geen vergunning heeft, mag hij niet bouwen.

Procedure loopt nog

De gemeente kreeg hierover een tip van enkele omwonenden, waaronder Johan Vaneman van de actiegroep Geen Gigastal in Tinallinge. 'Wij zagen daar zelf steeds bouwactiviteiten en hebben dat gemeld. De gemeente heeft die melding serieus genomen en is gaan kijken. We zijn blij dat er een bouwstop is afgekondigd. We willen niet dat iemand voor het blok wordt gezet, terwijl de procedure nog loopt', zegt Vaneman.

Boer Verweij wil desgevraagd geen reactie geven op de afgekondigde bouwstop. Ook wil hij niet reageren op de vraag waarom zijn bedrijf is begonnen met de uitbreiding van de stal.

900 koeien

De boerderij bij het dorp Tinallinge huist nu zo'n 660 koeien. Verweij wil dat uitbreiden naar 900. Een groep inwoners van het dorp is tegen dat plan en heeft hiervoor de actiegroep opgericht. De bewoners vrezen onder andere voor meer vrachtverkeer en negatieve gevolgen voor het milieu.

Volgens de boer wordt het verkeer door het dorp juist verminderd, omdat er een nieuwe toegangsweg naar zijn boerderij komt.

Wachten op besluit

Het is nog niet bekend wanneer het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland een besluit neemt over de uitbreiding van de stal. Ook de raad moet hier nog een oordeel over vellen.

