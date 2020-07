De toeristen komen, maar het verlies wordt niet meer goedgemaakt

Sinds eind mei werkt het nationale marketingbureau voor toerisme NBTC Holland Marketing met de vakantiesentimentmonitor. Daarmee peilt NBTC in andere landen de reislust. De resultaten zijn voor Nederland niet zo hoopvol. ‘Uit de monitor blijkt dat mensen in landen die voor Nederland belangrijk zijn in hun eigen land willen blijven’, zegt Elsje van Vuuren van NBTC Holland Marketing.

Afgaand op de enquête zullen de toeristisch en recreatief ondernemers in Groningen deze zomer dus niet veel verdienen aan gasten uit Duitsland of België. De NBTC-monitor is ook op een ander punt weinig bemoedigend. ‘In eigen land zijn mensen ook terughoudend’, aldus Van Vuuren.

Terughoudendheid

Ook al kiest een groep vakantiegangers die anders met de caravan richting de zon trekt nu voor een verblijf in eigen land, lang niet iedereen doet dat. Van Vuuren: ‘Beslissen over gaan wordt uitgesteld, mensen boeken last minute of ze kiezen voor daguitstapjes. Mensen zoeken ook veiligheid op.’

Aantal mensen op vakantie in Nederland.

Campings en vakantieparken ontvangen nu weliswaar meer boekingen, maar vol is het zeker niet, schetst van Van Vuuren de situatie. ‘De impact van corona is enorm. Het toeristisch seizoen begint in maart, april. Normaal trekken mensen in de weekenden van pasen, pinksteren en hemelvaart er massaal op uit. Daar is echt geen inhaaleffect meer mogelijk.’

Een voordeeltje voor provincies als Groningen en Drenthe kan nog zijn dat mensen volgens het toerismebureau op zoek zijn naar rust, ruimte en groen. ‘Mensen willen de natuur in.’ Het platteland lijkt nu populairder dan de stad.

Eerste buitenlandse gasten

Dat is in elk geval wat eigenaar Salome de Vries-Wildeman van natuurkampeerterrein Wildemansheerd bij Schildwolde ervaart. Voordat ze tijd heeft om wat vragen te beantwoorden helpt ze nog even twee gasten uit Antwerpen aan een huurfiets (vijf euro voor een dag). Ze willen de twintig kilometer naar Groningen op de fiets doen.

Voor Wildemansheerd zijn de Belgische kampeerders de eerste buitenlandse gasten dit jaar. ’20 juni gingen we open. De eerste dagen stond de telefoon roodgloeiend. Nog steeds krijgen we honderden mails in de week, absurd veel voor ons. Het is dat we maar vijftien plekken hebben, maar met vijftig plekken was het ook vol geweest.’

Tot half augustus zijn alle standplaatsen op Wildemansheerd geboekt. Slechts de incidentele wandelaar of fietser zal niet de deur worden gewezen. Voor een tentje is meestal nog wel ergens een plekje te vinden. Niettemin zal ondanks de plotselinge hausse 2020 hooguit een gemiddeld omzetjaar worden.

De verliezen van de anders populaire voorjaarsweekenden, de extra kosten voor de hygiënemaatregelen en -spulletjes en het kleiner aantal plekken dat vanwege corona wordt verhuurd, kosten Wildemansheerd veel. De Vries: ’Tellen we de eenmalige vierduizend euro van de steunregeling mee, dan zitten we redelijk goed. Laten we hopen dat we het seizoen wat kunnen verlengen en dat september een goede maand wordt.’

Inhaalslag

Klaas Hofman van het Kanocentrum Wirdumerklap aan het Damsterdiep heeft ook de hoop dat hij er nog enigszins goed vanaf komt. ‘We zijn bezig met een inhaalslag’, zegt Hofman. ‘Ik heb nu veel meer belangstelling voor kanotochten dan andere jaren. Mensen zoeken rust en ruimte en wat helpt is dat kanovaren tamelijk coronaproof kan, in een zeekajak zit je al snel een meter of vijf van elkaar vandaan.’

Vakantieplekken in Groningen

Hofman heeft veel kanovaarders uit Zeeland, Brabant en het Westen van het land die naar Groningen komen voor waddentochten. Voorlopig zit hij daarmee vol. Net zo als met de groepsaccommodatie waar het Kanocentrum twaalf gasten kan onderbrengen. Hij heeft juist nog een Duitse familie geboekt die oud en nieuw dit jaar bij hem wil doorbrengen.

‘Veel bedrijven zijn tevreden met de boekingen die ze hebben’, verklaart regiomanager Petra Ellens van brancheorganisatie Hiswa-Recron. ‘Ondernemers melden dat ze veel gasten krijgen die anders naar het buitenland gaan. Mensen die geen zin hebben in al die voorschriften en regelingen, maar wel het ontspannen gevoel van de vakantie zoeken. De kunst is die gasten ook voor volgende jaren vast te houden.’

Iets dat Marketing Groningen wil stimuleren met de vorige week begonnen ’Hier moet je zijn’-campagne.

Ook Ellens zegt: ‘De goede bezetting nu is mooi, maar ook een prima zomer maakt het gemiste voorseizoen niet goed. Veel hangt af van het najaar. Voor- en najaar zijn voor bedrijven het beleg op de boterham.’

Voor de ondernemers die een groepsaccomodatie hebben is het ook spannend, zegt Ellens. Die werken veelal met een lange vooruitplanning van schoolkampen en excursies. Veel scholen zien het vanwege alle onzekerheid niet zitten nu voor volgend schooljaar te boeken. ‘Hiswa-Recron heeft daarom landelijke scholenorganisaties gevraagd niet bij voorbaat alle excursie en kampen te skippen.’

Geen bruiloften en partijen

De dagjesmensen hebben de weg naar het terras en het restaurant weer gevonden, merkt Corrie van Dijken, bedrijfsleider bij Garnwerd aan Zee. 1 juni mocht het etablissement aan het Reitdiep na meer dan twee maanden gedwongen sluiting weer open. ‘Bruiloften en grote partijen zijn we kwijt, maar met het toerisme gaat het wel goed’, zegt Van Dijken.

Zeven dagen per week is Garnwerd aan Zee nu geopend en ook al worden er volop drankjes, lunches en diners geserveerd, ook hier wordt de verloren omzet dit jaar zeker niet goedgemaakt. ‘En de veertig bruiloften die we anders hebben van april tot eind van de zomer, missen we ook.’

De stemming in het vier-sterren boutiquehotel Prinsenhof aan het Martinikerkhof, hartje stad, is er na de malaise van de lockdown wel iets beter op geworden, maar volgens marketingmanager Cor van Dalfsen is het met de bezetting nog steeds ‘dramatisch’.

Het hotel en de beide restaurants in Prinsenhof zijn nu een paar week open. Zakenreizigers laten het nog helemaal afweten. Hun plek wordt deels ingenomen door stellen die een weekendje weg boeken. En de anderhalve meter blijft een ingewikkelde puzzel, zegt Van Dalfsen, die zich erbij neer lijkt te leggen. ‘Ach het gaat niet onaardig.’