Trekkerverbod waarschijnlijk verlengd na boerenacties in Drenthe en Zeeland

Het verbod op het gebruik van trekkers door de boeren bij hun acties tegen de veevoerplannen van het kabinet zal in Groningen vermoedelijk ook na maandag nog gelden. Volgens voorzitter Koen Schuling van de Veiligheidsregio Groningen geven de acties van woensdag in Drenthe en Zeeland daar alle aanleiding toe.

Tientallen boeren blokkeerden woensdag de weg tijdens een bezoek van minister Schouten aan het Zeeuwse Kamperland; in het Drentse Wijster werden eerder op de dag meer dan vijftig mensen opgepakt omdat ze ondanks een verbod met trekkers demonstreerden.

Bij zinnen komen

'Ik neem natuurlijk wel datgene wat er nu in Drenthe en Zeeland gebeurt mee in mijn overweging of ik ga verlengen of niet. Ik hoop dat men bij zinnen komt, maar anders is de kans behoorlijk aanwezig dat ik zeg: er is niks veranderd. Sterker nog: het is alleen maar ten kwade gekeerd. Dan weet ik wel ongeveer wat ik dit weekend ga besluiten.'

Manshoge wielen

Schuiling is als burgemeester van Groningen ook voorzitter van de Veiligheidsregio. Wat hij in zijn eigen stad en daarbuiten heeft gezien aan acties maakt hem woedend. 'Ik vind het eerlijk gezegd echt van den gekke. Men komt op trekker op openbare wegen. Die wielen zijn manshoog en zijn levensgevaarlijke dingen en dat hebben we ook gezien in de afgelopen tijd. Hulpdiensten kunnen er niet meer langs; er worden hele gevaarlijke manoeuvres mee uitgehaald.'

Deze argumenten waren maandag voor Schuiling reden om een verbod op het gebruik van trekkers bij boerendemonstraties uit te vaardigen. Dat loopt tot komende maandag. Boerenorganisatie Farmers Defence Force maakt daartegen bezwaar en wil desnoods via de rechter afdwingen dat het verbod van tafel gaat. Schuiling is daar geen seconde bang voor.

Wij verbieden niet het recht op demonstratie; die onzin heb ik ook gehoord Koen Schuiling - voorzitter Veiligheidsregio

Wij verbieden niet het recht op demonstratie; die onzin heb ik ook gehoord. Wij verbieden het middel dat je daarbij inzet. Trekkers in de binnenstad of trekkers voor een blokkade of heel langzaam gaan rijden, dat is gewoon intimideren, dat is mensen pesten en dat is je zin willen afdwingen en dat kan gewoon niet. Daar wordt tegen opgetreden; niet tegen het recht op demonstratie.'

