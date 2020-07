Meerdere grote projecten onzeker door kostenoverschrijding Ring Zuid

Provinciale Staten moeten later duidelijk maken welk project het belangrijkste is: de trein naar Stadskanaal, de verdubbeling van de N33 naar Appingedam of de aanleg van de Wunderline.

Naadje van de kous

Tot die conclusie komen vrijwel alle oppositiepartijen na het openbare debat dat plaatsvond over de zuidelijke ringweg. Forum voor Democratie, SP, Groninger Belang, PVV, Partij voor het Noorden en de Partij voor de Dieren wilden van gedeputeerde Fleur Gräper het naadje van de kous weten wat betreft de kostenoverschrijding.

Voor deze partijen is het helder dat komst van de trein naar Stadskanaal, de verdubbeling van de N33 en de komst van de Wunderline onzeker zijn geworden. ‘De tekorten zijn gigantisch’, concludeert Statenlid Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden).

Bedrijfsgevoelige informatie

Gräper wilde daar niet op ingaan, omdat volgens haar bedrijfsgevoelige informatie voor aannemerscombinatie Herepoort op straat zou komen te liggen. PVV-fractievoorzitter Ton van Kesteren geeft in het debat aan dat verschillende bestuurders in de regio teleurgesteld zullen zijn wanneer hun project in de buurt sneuvelt.

Dat collega-bestuurders uit de provincie - nu bepaalde projecten misschien niet doorgaan - teleurgesteld zijn, is begrijpelijk Gedeputeerde Fleur Gräper

Volgens Gräper hadden bestuurders dat kunnen weten, aangezien de afspraak in het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn is dat tekorten in het ene project, moeten worden opgelost met geld uit het andere project.

‘Dat is de procedure en dat zijn de afspraken die in de context van het RSP-programma zijn gemaakt’, zegt Gräper. ‘Dat collega-bestuurders uit de provincie, - nu bepaalde projecten misschien niet doorgaan - teleurgesteld zijn, is begrijpelijk.’

Voorgelogen

De SP is teleurgesteld dat Gräper de leden van Provinciale Staten naar eigen zeggen heeft voorgelogen. ‘Twee maanden geleden werd gezegd: ‘De eindstandprognose van de bouw van de zuidelijke ringweg valt nog altijd binnen het budget’, memoreert SP-statenlid Kees Frenay. ‘Hoe kwalificeert de gedeputeerde dit soort mededelingen, nu blijkt dat het anders is? Ruim anderhalf jaar zijn we voor de gek gehouden, er is ons steeds verteld dat het past binnen het budget, en nu komt de aap uit de mouw.’

De voltallige oppositie is boos dat de Ommelander projecten mogelijk moeten wijken voor de financiering van de bouw van de zuidelijke ringweg.

De regio moet bloeden ten faveure van majeure projecten in de stad Groningen Statenlid Leendert van der Laan

‘De regio moet bloeden ten faveure van majeure projecten in de stad Groningen’, zegt Statenlid Leendert van der Laan. ‘Dat hebben we vaker gezien: een stad die nooit genoeg heeft en dat is zuur.'

Extra bijdrage van het Rijk

Op de vraag of het Rijk gevraagd is om een extra bijdrage, erkent Gräper dat dit gebeurd is. Gräper wil niet zeggen of het Rijk ook wil bijdragen.

De SP en Partij voor de Dieren willen weten of ze nog een stem hebben als het gaat om het rangschikken van de RSP-projecten. Met andere woorden, gaan zij bepalen welk project voorrang krijgt, mocht er nog geld in de pot zitten? Daar gaan de Staten over, zegt Gräper.

In de RSP pot zit geld voor de trein naar Stadskanaal (63 miljoen), de aanleg van de Wunderline (85 miljoen) en de verdubbeling van de N33 (89 miljoen). Dat maakt een extra budget voor de zuidelijke ringweg van 237 miljoen euro.

Lees ook:

- Oppositiepartijen boycotten besloten bijeenkomst over extra kosten Ring Zuid

- Extra geld voor Ring Zuid mogelijk ten koste van andere grote projecten

- Alles over de zuidelijke ringweg