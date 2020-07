Wanneer wordt het voormalige jacht van Willem Endstra uit de haven van Slochteren verwijderd?

De olievlek is waarschijnlijk gelekt uit een jacht dat al langer in de haven ligt en dat veel mensen liever kwijt dan rijk zijn. Het schip is verwaarloosd en zinkt steeds verder weg.

Het jacht was volgens het Dagblad van het Noorden in het bezit van vastgoedmakelaar Willem Endstra, die in 2004 werd vermoord.

Herhaling voorkomen

Na dat de olievlek werd ontdekt heeft de brandweer zogenaamde 'oil booms' om het schip heen gelegd om herhaling te voorkomen.

Het zinkende jacht met daarom heen de 'oil booms' (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

Concrete acties

'Er worden samen met het waterschap concrete handhavingsacties voorbereid', laat een woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen weten.

Of dit betekent dat het schip uit de haven wordt verwijderd wil de gemeente niet zeggen. 'We bereiden nu alles juridisch voor en verwachten binnen enkele dagen in actie te kunnen komen.'

Het zinkende jacht in de haven van Slochteren (Foto: Jeroen Willems/RTV Noord)

