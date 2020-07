In memoriam: Rens van Stralen

Afgelopen dinsdag overleed Rens van Stralen. Veel te jong maar niet helemaal onverwacht. Rens was met hart en ziel verbonden aan RTV Noord. Hij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Noord naar een modern multimedia-bedrijf. Oud-medewerker Henk Binnendijk stond samen met Rens aan de basis van belangrijke digitale vernieuwingen waar we nog steeds vele vruchten van plukken. Henk gedenkt Rens van Stralen op passende wijze in dit verhaal.

Mischa van den Berg,

hoofdredacteur.

Een bedrijf moet af en toe geluk hebben. RTV Noord had veel geluk met Rens van Stralen. Hij was een veelzijdige pionier met visie, lange adem en tomeloze energie. Bescheiden maar ook eigenzinnig en niet bang om andere wegen in te slaan. Uitvinder, ontwerper, probleemoplosser, technicus, muziekman. En bovenal een goedaardige vriendelijke man en voor mij een vriend.

Een dikke 25 jaar geleden was RTV Noord nog alleen Radio Noord. Een radiobedrijf waar elke deadline zich aankondigde met het luide geratel van typemachines op de redactie. Bandrecorder, mobilofoon en fax behoorden tot het vaste gereedschap. Maar er hing verandering in de lucht in de jaren ’90. Het radiobedrijf wilde ook televisie gaan maken en er doken nieuwe technieken op die de hele omroep ingrijpend zouden veranderen.

Rens van Stralen vond die nieuwe -digitale- mogelijkheden machtig interessant. Digitaal geluid, digitale video en foto’s, het ontluikende internet, werken op een beeldscherm. Rens zag een toekomst waarin alles in medialand anders zou worden: beter, sneller, mooier, makkelijker. Hij praatte daar graag en veel over. Dat de meeste van zijn collega’s het afdeden als dromerij en luchtfietserij stoorde hem niet.

Toen RTV Noord in 1998 -als één van de eerste regionale omroepen- besloot om een website te bouwen stond Rens klaar om mee te doen. Een budget was er niet of nauwelijks, maar de toenmalige directeur-hoofdredacteur Roel Dijkhuis liet zich overtuigen, zeker toen bleek dat de nog primitieve website heel snel van 60 bezoekers per dag groeide naar honderden tot duizenden bezoekers per dag. En de groei zette verder door toen de eerste actuele nieuwsberichten en het radiogeluid op de site werden geplaatst.

In het jaar 2000 zag Rens dat er een nieuwe website moest komen met veel meer mogelijkheden, en besloot die zelf in elkaar te knutselen aan de hand van internationale voorbeelden. Hij werkte er dag en nacht aan. Elke vrijdag bespraken we een lijstje problemen, maar vaak waren die op zondagavond al opgelost. Rens wist toen allang: de toekomst van RTV Noord ligt online.

Intussen hielp Rens ook bij het moderniseren en automatiseren van de radio. Hij gaf leiding aan een nieuwe muziekprogrammering en omarmde, samen met zijn collega’s van het Muziekbureau, de Groninger muziek, van Lucas en Gea tot Ede Staal. Hij hamerde op het ‘Groningen-gevoel’, de eigenheid van Groningen, de trots van Groningen.

In latere jaren stortte hij zich op de sociale media, de rol die o.a. Facebook en Twitter konden spelen voor RTV Noord. En het groeiende belang van smartphones en apps, ‘mobile first’. Steeds weer meldde Rens zich in de kopgroep van pioniers. Hij bleef dat doen tot zijn overlijden. Afgelopen vrijdag nog wees hij me aan waar volgens hem online kansen lagen en wat er niet deugde.

Wat hebben we een geluk gehad met Rens.

Henk Binnendijk