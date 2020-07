Boeren vanuit het hele land naar Wijster 'om te bbq'en'

Vanuit de lucht is te zien hoe druk het is bij de boeren-bbq in Wijster. (Foto: De Vries Media)

Ze gaan er bbq'en, zo vertelt vice-voorzitter van Farmer Defence Force Jos Ubels aan RTV Drenthe.

Grote achterban

'Er is veel animo, want we hebben een grote achterban', vertelt Ubels. Hoeveel boeren er precies zijn of nog komen gaan, weet hij niet. 'We bbq'en lekker met elkaar, we drinken een kop koffie. Het is in principe niet de bedoeling dat we gaan demonstreren.'

De wegen rondom het loonbedrijf zouden door de vele bezoekers volledig geblokkeerd zijn.

Tweede keer vandaag

Het is al weer voor de tweede keer vandaag dat het een drukte van belang is met boeren in Wijster. Woensdagochtend blokkeerden protesterende boeren er de toegang tot afvalverwerker Attero. Omdat de Veiligheidsregio het demonstreren met trekkers had verboden, werden uiteindelijk 63 personen gearresteerd.

Die werden, na een boete, aan het einde van de middag weer vrijgelaten.

