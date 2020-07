DepoDogs mogen dit keer blijven hangen in Kostverloren

Vorig jaar zomer dacht Jacob Bolhuis in de wijk Kostverloren in Stad: ik plaats een paar DepoDogs tegen de hondenpoep in de buurt. Iedereen blij? Nee. De gemeente liet de palen met poepzakjes weer weghalen.

'Pure pesterij', zei Bolhuis precies een jaar geleden. En vandaag: 'De hele buurt was er blij mee. Op één iemand na. Er was zegge en schrijve één buurtbewoner die een klacht indiende bij de gemeente.'

'Mijn eer te na'

'Moeten wij ze weghalen of doe je het zelf, vroeg de gemeente mij. Dat was natuurlijk mijn eer te na. Maar echt, op één persoon na was de hele wijk er blij mee. Want de rest van de wijk wilde juist meer van die dingen.'

Inmiddels, een jaar later, heeft Bolhuis er weer een paar geplaatst. 'En die blijven staan', weet hij. 'Ik ben nou even wat slimmer geweest, want nu staan ze op Nijestee-grond. Vorig jaar had ik ze in de openbare ruimte geplaatst.'

Gemeente: ze mogen blijven

Bolhuis hoopt dat de gemeente nu over z'n hart zal strijken, en het succes van de DepoDogs zal inzien: 'Kinderen trappen niet meer in de hondenpoep.'

De gemeente Groningen laat desgevraagd weten dat ze inderdaad mogen blijven hangen. 'Mits er geen klachten komen. Het gaat om bewonersparticipatie, iets dat wij in principe stimuleren.'

Lees ook:

- Gemeente haalt DepoDog weer weg: 'Het is gewoon pesterij'