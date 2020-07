Groningse binnenstad lijdt meer onder corona dan kleine kernen

De coronacrisis treft winkeliers in de Groningse binnenstad veel harder dan die in de omliggende kernen. Dat stellen brancheorganisaties als de Groninger City Club en het landelijke INretail, dat de non-foodsector vertegenwoordigt. Ze maken een plan om meer publiek naar Groningen te lokken.

'De Groningse middenstand moet het deels hebben van dagjesmensen die nu ook al wegblijven. Maar veertig procent van de omzet komt van bezoekers uit de regio. Door de coronacrisis blijven die liever uit de drukte van de binnenstad en bovendien hebben ze te maken met de beperkingen van het openbaar vervoer. In de stad, die drijft op mensen van buiten, is dus direct een groot omzetverlies merkbaar', vertelt voorzitter Eric Bos van de Groninger City Club.

'Nu reizen weer makkelijker wordt hopen we dat ook de babyboomers, waar we het van moeten hebben, deze zomer weer naar de stad durven komen.'

Kleine plusjes

Bos stelt vast dat de winkels in bijvoorbeeld Hoogezand, Haren, Winschoten en Roden veel minder te lijden hebben onder omzetverlies en soms zelfs kleine plusjes noteren.

'Waar deze winkels het in de afgelopen jaren erg moeilijk hadden, met leegstand tot gevolg krijgen ze nu veel mensen binnen die in de buurt willen shoppen.'

Kledingbranche

Het winkelaanbod in de binnenstad van Groningen wordt bovendien gedomineerd door de kledingbranche, die het in coronatijd extra zwaar heeft.

Bos: 'Zeker zestig procent is fashiongerelateerd en dat zijn voor een groot deel de ketens. Daar vallen grote klappen, want mensen hebben even geen mode nodig. Ze werken thuis en ze gaan niet uit dus ze maken andere keuzes. Er zijn ketens die complete loodsen hebben gehuurd om voorraden op te slaan, maar eigenlijk hebben hun spullen net als eten in de supermarkt een houdbaarheidsdatum. Kleinere winkeliers zijn iets wendbaarder, want die kopen op kortere termijn in.'

Daar komt ook nog de enorme toename van het online winkelen bovenop, waar kleine winkeliers geen antwoord op hebben.

Leegstand

Niet alleen in Groningen, maar ook in andere grote binnensteden is de nood hoog. In de grootste steden is het aantal bezoekers gedaald tot minder dan de helft van normaal, blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Locatus.

Vooral in het najaar wordt er veel leegstand verwacht. Bos verwacht dat het in Groningen weleens om twintig tot dertig procent van de winkels kan gaan, als het tij niet wordt gekeerd.

Aantrekkelijk

Om dat te voorkomen had Bos woensdag samen met INretail en de brancheorganisatie van grootwinkelbedrijven, die de ketens vertegenwoordigt, een gesprek met economiewethouder Paul de Rook.

Bos: 'Wij willen samen met gemeente en het grootwinkelbedrijf de stad weer aantrekkelijk maken voor publiek uit de regio. Ketens zouden bijvoorbeeld kunnen meebetalen aan het parkeerkaartje of een kop koffie aanbieden. De gemeente kan in de facilitaire sfeer ook wat doen. We willen half augustus een gezamenlijk plan hebben. Intussen hebben wij met Marketing Groningen een plan de campagne klaar met veel activiteiten in de binnenstad.'

Wereld te winnen

Ook Paul te Grotenhorst van INretail hoopt dat ondernemers en gemeenten samen het tij kunnen keren: 'Het bezoekersaantal is veel te laag. Er valt een wereld te winnen, want binnen de veiligheidsnormen is er veel meer mogelijk. Het is belangrijk dat niet alleen retail, maar ook centrummanagement, vertegenwoordigers van de horeca en de cultuur mee praten over wat er moet gebeuren.'

Lichtkar

De gemeente kan daar veel verschil maken, zegt hij: 'Je wilt niet alleen de mensen uit de regio, maar ook dagjesmensen en toeristen. Je moet kijken wat er nodig is om ook op die doelgroepen te mikken. Spreid bijvoorbeeld de mensen in de tijd en in de ruimte, gebruik instrumenten als routing, zorg voor voldoende fietsstallingen, en als er veel cafés dicht zijn ook voor toiletvoorzieningen. Je moet op een vriendelijke manier je gasten ontvangen. In Arnhem, waar ik woon, kom ik al wekenlang diezelfde lichtkar tegen met een bitse tekst dat je moet oppassen en anderhalve meter afstand moet houden zodat je je eigenlijk niet welkom voelt. Dat kan veel vriendelijker en positiever: 'Wees welkom, maar houd afstand'. Er is ruimte genoeg.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus