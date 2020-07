Wetswijziging maakt koopzondagenconflicten als in Paddepoel onmogelijk

Aanleiding voor de wetswijziging was onder meer het slepende conflict in winkelcentrum Paddepoel in de stad over de koopzondagen. Verschillende winkeliers wilden niet open op de maandelijkse koopzondag.

Boetes

De kleine ondernemers gaven aan niet zeven dagen per week in de zaak aanwezig te kunnen zijn. Ook vonden winkeliers het principieel onjuist dat anderen bepalen wanneer zij als zelfstandig ondernemers moeten werken. De Vereniging van Eigenaren deelde daarop boetes uit; die liepen in sommige gevallen op tot tienduizenden euro's

De rechter kwam er meermalen aan te pas en ook de stad-Groninger politiek bemoeide zich ermee. Uiteindelijk koos de vereniging van eigenaren ervoor af te zien van de boetes en ging de verplichting om open te gaan op zondag eraf.

Niet zomaar aanpassen

In de Winkeltijdenwet komt nu te staan dat de openingstijden in het contract van de winkelier niet eenzijdig door anderen kunnen worden gewijzigd.

Een winkeliersvereniging of Vereniging van Eigenaren moet nadrukkelijke toestemming hebben van de ondernemer als ze wijzigingen willen aanbrengen. Staatssecretaris Mona Keijzer: ‘Daarmee garanderen we dat ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdige wijzigingen van openingstijden.’

Als bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren de tijden toch op eigen houtje wijzigt is de winkelier door de wetswijziging niet verplicht open te gaan. Daarbij maakt het niet uit of de wijziging is aangebracht voordat de wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen.

Lees ook:

- Opluchting bij tegenstanders verplichte koopzondag: 'Vier jaar voor gestreden'

- Einde aan ruzie over koopzondagen in winkelcentrum Paddepoel