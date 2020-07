Westerkwartier stelt stadsmarketeer aan: 'Winkelen moet weer worden als vanouds'

Ebbinge zal in de gemeente ondernemers 'in deze bijzondere coronatijd helpen en ondersteunen in de breedste zin van het woord'.

Ebbinge wordt een eerste aanspreekpunt voor iedereen die dat nodig heeft. Daarnaast moet ze gaan zorgen voor (en werken aan) de uitstraling van een veilige anderhalvemetereconomie in de gemeente.

Winkelaars moeten op de kansen worden gewezen Ina Ebbinge - city marketeer

Juiste maatregelen

Een belangrijke taak van de city marketeer is dat mensen weer het gevoel krijgen dat ze veilig kunnen gaan winkelen in de winkelcentra in de gemeente. Ze zal er tevens op toezien dat winkeliers, zowel in hun zaak als op straat in de openbare ruimte, de juiste maatregelen hebben getroffen.

'Daarnaast', zegt Ebbinge, 'willen wij de winkelaars er vooral ook op wijzen dat er nog steeds voldoende kansen liggen. Mensen moet toch eten en shoppen. En hoewel ik zelf niet op vakantie ga, wil ik vanmiddag toch wel wat leuks gaan doen. Winkeliers moeten daarvan doordrongen zijn.'

Niet alleen corona

De aanstelling van Ebbinge is overigens niet alleen ingegeven door de coronacrisis, zegt ze. 'Het is en-en. De functie zat al wel in de pijpleiding bij de gemeente, maar is door de coronacrisis wel versneld.'

Ebbinge is samen met Jan Gerbrand Krol sinds 2011 directeur-eigenaar van een evenementenbureau. Krol is city marketeer in Leek. 'Westerkwartier is natuurlijk een hele grote gemeente', zegt Ebbinge, 'en agenda-technisch kwam het hem niet uit om de hele gemeente voor zijn rekening te nemen. Daarom doet hij Leek, en neem ik de rest van het Westerkwartier voor m'n rekening.'

Ebbinge gaat in eerste instantie voor de duur van een half jaar als city marketeer van Westerkwartier aan de slag.

