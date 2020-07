Farmers Defence Force: 'Zwarte dag voor de democratie'

Farmers Defence Force (FDF) is zeer teleurgesteld over het feit dat het voor boeren verboden blijft om met landbouwvoertuigen te demonstreren. De rechter besloot na het door FDF aangespannen kort geding dat het verbod van de veiligheidsregio mag blijven staan.

'Een zwarte dag voor de democratie', liet voorzitter Mark van den Oever van de boerenactiegroep na de uitspraak weten. 'We hadden gehoopt dat de trekkers weer konden gaan rijden, maar dat is helaas niet zo.'

Niet eens met argumentatie

Van den Oever was het niet eens met de argumentatie van de rechter en Groningse veiligheidsregio: 'Er werd gesproken over veiligheid en corona, maar ik vind dat ze dat punt niet hard gemaakt hebben. Want corona heeft niks met veiligheid te maken', stelt Van den Oever.

Gaan de boeren zich de komende dagen aan het verbod houden? 'Wij als Farmers Defence Force gaan in ieder geval niet de weg op, wij houden ons aan de wet. We hebben besloten dat we neutraal blijven richting andere boeren, we gaan niet motiveren en niet demotiveren. Mensen zijn oud en wijs genoeg om zelf beslissingen te nemen.'

Misschien dat we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen gaan FDF-voorman Mark van den Oever

Van den Oever zegt dat zijn FDF juridische vervolgstappen overweegt: 'Misschien dat we naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kunnen gaan, maar daarvoor hebben we een proces verbaal nodig, dus dat is even afwachten.'

In gesprek met VRG

Wel gaat de eiser (FDF) nog met de gedaagde (Veiligheidsregio Groningen (VRG)) in gesprek. Van den Oever: 'Ze hebben ons uitgenodigd. We gaan nog in gesprek met ze over of we toch op een andere manier kunnen protesteren.'

