Hoe de oorlog twee families uit Ulrum en Limburg bij elkaar bracht

November 1944. De familie Hendrix krijgt van de Duitsers het bevel de boerderij in Limburg te verlaten, omdat ze daar willen bivakkeren. Het gezin komt na wekenlange omzwervingen in Ulrum terecht.

Ze krijgen onderdak op de boerderij van de familie Bronsema aan de Tilweg. Het is 14 januari 1945 als de familie Hendrix voor de deur staat. Vader, moeder en drie kinderen: een jongen en twee meisjes. Het jongste kind is een baby van twee weken oud, ergens onderweg geboren. De middelste van de drie kinderen is Truus (1943). Het is het begin van een jarenlange vriendschap tussen beide families.

Op bevel van SS-leider Heinrich Himmler werd het Limburgse Velden geëvacueerd (Foto: Harrie Hermkens)

Truus Hinssen - Hendrix, zoals ze tegenwoordig heet, kent de oorlogsverhalen vooral vanuit de overlevering: 'Zelf kan ik me uit die tijd niet veel herinneren, ik was nog geen twee jaar oud.' Maar later, als ze ouder is, dringt tot haar door wat haar familie in die turbulente periode heeft moeten doorstaan.

Onderduikers

Voor de familie Bronsema waren het ook moeilijke en spannende tijden. In de schuur zaten vijf onderduikers verborgen. Gretha hoort dit pas na de oorlog. Ze herinnert zich dat ze als klein meisje de schuur niet in mocht. 'Mijn moeder vertelde mij dat ze de jonge poesjes in de schuur eten ging geven. Ik mocht niet weten dat daar onderduikers zagen, want mijn ouders waren bang dat ik mijn mond voorbij zou praten.'

Gretha als klein meisje. (Foto: Eigen foto)

De eerste ontmoeting met de familie Hendrix herinnert Gretha zich als de dag van gisteren. 'Ik stond in onze hele lange gang en zag moeder Hendrix staan. Ze zag er dik uit. Maar dat kwam door de vele jassen die ze aanhad.'

Truus vult aan: 'Ja, dat klopt. Mijn ouders hebben zoveel mogelijk spullen proberen mee te nemen. Dus ze had drie jassen aan en ook de rest van het gezin had meerdere kleren aan. En de kinderwagen die mee was, lag ook vol spullen.'

De evacués blijven een half jaar te gast bij de Bronsema's. Vader Hendrix steekt vanzelfsprekend de handen uit de mouwen op de boerderij van zijn gastheer, maar hij wil er niet voor betaald krijgen. Dochter Truus: 'Hij zei: jullie moeten vijf extra monden voeden. Daar wil ik geen geld voor hebben.'

De boerderij in Ulrum (Foto: eigen foto)

In juni 1945, als de oorlog ten einde is, keert de familie Hendrix huiswaarts. Maar het contact blijft. Truus vertelt: 'Zij kwamen eerst bij ons, want zij hadden eerder een auto dan wij. Later gingen wij ook hen weer op bezoek. Daarnaast zij er heel veel brieven over en weer verstuurd.' Waarom eigenlijk? 'Uit dankbaarheid, denk ik. ik weet dat wij het daar heel goed hebben gehad. Dus dat zal zeker een rol hebben gespeeld.'

Giechelen

'Toen ik iets ouder was zijn we een keer naar Limburg gegaan. Dat weet ik nog goed. Want ik zag een man fietsen en ik zei giechelend tegen mijn vader: die meneer heeft een rokje aan. Dat was een pastoor. Die had je niet in Ulrum', vertelt Gretha lachend.

Door lichamelijke beperkingen zit een bezoek aan Limburg voor Gretha er niet meer in. Maar Truus en haar man komen nog elk jaar met de caravan naar de camping bij Uithuizen, waar Gretha tegenwoordig woont in een zorgappartement. Telkens als ze elkaar weer zien, komen de verhalen weer boven. De Limburgse vlaai van Truus is inmiddels traditie: 'Vers van de bakker'.

Vluchtelingenverklaring

Deze keer schuift ook Anita Valkema aan. Zij is de beheerder van de Schatkoamer in Ulrum, waar objecten en verhalen uit het verleden van het Marnegebied worden gekoesterd.

Collage gemaakt door Truus Hendrix-Hinssen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Truus heeft foto's en de vluchtelingenverklaringen van haar familie voor de Schatkoamer meegebracht. 'Ik vind het zo mooi dat dit nu in Ulrum bewaard wordt', zegt Truus. Ook heeft ze een collage gemaakt die het verhaal van de families uitbeeldt.

[kadertekst:<b>Vluchtelingenverklaring</b><br><br>Vluchtelingenverklaringen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door gemeenten afgegeven aan mensen die waren gevlucht voor de gevechten of bombardementen. Deze evacués moesten elders worden opgevangen en voorzien van voedselbonnen. De burgemeester van de gemeente waar de vluchtelingen terecht kwamen, wees hen toe aan plaatselijke inwoners. ]

'Prachtig, wat bijzonder', reageert Anita. 'Wat een unieke collage. We wisten ook helemaal niet dat er zoiets bestond als een vluchtelingenverklaring. Heel bijzonder om dit allemaal te krijgen.'

Eén van de vluchtelingenverklaringen van de familie Hendrix. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De Schatkoamer was in april van plan een tentoonstelling te organiseren in het kader van 75 jaar vrijheid. Vanwege de coronacrisis kon dat niet doorgaan. Maar uitstel is zeker geen afstel in dit geval. Die tentoonstelling komt er, hoe dan ook. Dan zal ook het verhaal van Truus en Gretha weer worden verteld.

