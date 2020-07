UMCG wil met onderzoek rol aerosolen bij corona blootleggen

Het UMCG start een onderzoek naar de verspreiding van corona via aerosolen. De informatie die het onderzoek oplevert moet meer duidelijkheid geven over de rol die deze hele kleine vochtdruppeltjes in de lucht spelen.

Over aerosolen is veel te doen. Tot nog toe hielden zowel wereldgezondheidsorganisatie WHO als het Nederlandse RIVM weinig rekening met deze vorm van verspreiding. Zij gaan uit van besmetting via grote druppels die vrijkomen als mensen niezen of hoesten.

Diverse wetenschappers kwamen daartegen in het geweer; zij stellen dat de kleine druppeltjes die bijvoorbeeld in slecht geventileerde ruimtes blijven hangen wel degelijk gevaarlijk kunnen zijn. Inmiddels erkennen WHO en RIVM dat aerosolen een rol kunnen spelen, maar welke is nog onduidelijk.

Wat gaan ze doen?

Het Groningse ziekenhuis start nu samen met de Universiteit van Twente een onderzoek bij besmette mensen. Dit zijn patiënten en medewerkers van het UMCG. De eerste stap is het doen van luchtmetingen om aan te tonen of het virus in de lucht aanwezig is. Als het virus wordt aangetoond, volgt stap twee: bepalen of het virus leeft. Alleen levende virusdeeltjes kunnen namelijk zorgen voor besmetting.

Hoofdonderzoeker Mariëtte Lokate: 'We zuigen lucht aan; dat komt in een vloeistof terecht. De virusdeeltjes blijven in die vloeistof achter en die zetten we op kweek. Zo kunnen we kijken of het virus levend is.'

Als er in de aerosolen inderdaad levend virus blijkt te zitten, staat de besmettelijkheid nog steeds niet vast. 'Daarvoor is een bepaalde minimale hoeveelheid virus nodig. Die hoeveelheid weten we ongeveer.' Op die manieren denken de onderzoekers uiteindelijk iets te kunnen zeggen over de rol van aerosolen bij de verspreiding van corona.

Samenwerking

Volgens Lokate doen wetenschappers over de hele wereld momenteel onderzoek naar de aerosolen, maar in Nederland nog niet. 'Dat komt doordat we binnen het UMCG virussen kunnen kweken, dat kan lang niet overal.'

Lokate wil contact zoeken met onderzoekers elders ter wereld die ook met dit onderwerp bezig zijn 'om kennis te bundelen'. De Universiteit van Twente is betrokken om de natuurkundige processen te verduidelijken. 'Die kijken mee naar de ruimte waar de patiënt zich bevindt. Wat is de invloed van de afzuiging en ventilatie, waar kunnen we de aerosolen verwachten?'

Sociaal en medisch

Het UMCG-onderzoek richt zich op zowel het leven in als buiten het ziekenhuis. 'Wat gebeurt er als je praat of zingt of hoest? Maar ook: wat gebeurt er in medische situaties? We weten namelijk dat bepaalde medische handelingen nu liever niet worden gedaan bij coronapatiënten, uit angst voor besmetting via aerosolen.'

Deze zorgen spelen bijvoorbeeld bij het beademen van patiënten via een mondmasker, waarbij de patiënt zuurstof krijgt maar wel nog zelf ademt.

Het onderzoek moet voor 1 december klaar zijn. Lokate: 'Dan willen we hebben aangetoond of en in welke sociale situaties en tijdens welke medische procedures verspreiding van corona via aerosolen plaatsvindt.'

