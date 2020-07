Farmsumer wijk gaat voor miljoenen op de schop

Er komen nieuwe wegen, lantaarnpalen, voetpaden en rioolbuizen. Bewoners konden daar ideeën voor inbrengen.

Zwembroek aan

Vooral de riolering is een groot probleem. Bewoner Henk Korhorn kampt regelmatig met wateroverlast: 'Met de hoeveelheid regen die we tegenwoordig krijgen, loopt de kruipruimte geregeld onder. Dan kan ik niet onder mijn huis komen, of dan moet ik een zwembroek aan. Zo erg is het.'

Bewoner Henk Korhorn (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Het onderhoud in de wijk pal naast het industriegebied stond decennialang op een laag pitje, erkent wethouder Jan Menninga (Lokaal Belang Eemsdelta): 'Als gemeente waren we terughoudend, omdat de wijk mogelijk op de schop ging vanwege de versterking. Toen bleek dat het meeviel, hebben we besloten om dit met spoed aan te pakken. Nu doen we het in één keer goed.'

Verbeteringen

De wijk moet een stuk groener worden. Zo komen er meer parkeerplaatsen met gras tussen de tegels. Op het basketbalveld, dat nauwelijks meer gebruikt wordt, komt groen. Enkele bochten worden ruimer gemaakt. En er komt betere straatverlichting en aan de noordkant van de wijk komt een waterberging.

(tekst gaat verder onder de foto's)

Impressie van de wijk zoals die nu is. (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Impressie van de wijk zoals die moet worden. (Foto: Bouwteam Oosterveld op de Schop, Ingenieursbureau Unihorn)

'De betrokkenheid bij de wijk is groot', zegt Korhorn. 'Het zijn natuurlijk vaak dezelfde mensen die naar dit soort meedenkavonden komen, maar ik vind het goed dat iedereen erbij betrokken wordt. Zo kun je je wensen kenbaar maken.'

Eén van zijn wensen wordt ook daadwerkelijk gehonoreerd: het voetpad naar de dijk bij het Eemskanaal wordt vernieuwd.

Rond DelfSail klaar

De werkzaamheden in de wijk beginnen half augustus. Wethouder Menninga en bouwbedrijf Strukton hebben daar donderdag bij speeltuinvereniging Oosterveld hun handtekening onder gezet. In de zomer van 2021, als DelfSail wordt gehouden, moet het project zijn afgerond.

'Dan kan de wijk er weer vijftig jaar tegenaan', zegt Kornhorn lachend. 'Maar dat maak ik niet meer mee.'