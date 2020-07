Verdachte dubbele bioscoopmoord blijft langer vastzitten

Ergün S, die verdacht wordt van het ombrengen van een schoonmakersechtpaar in bioscoop Pathé in Stad, blijft tot 29 september in de cel. Dan is de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.

Dat werd donderdag besloten tijdens een tussentijdse zitting.

S. was aanwezig, maar zei niet veel. Het gaat wel redelijk goed met hem, laat hij weten. Zijn observatie in het Pieter Baan Centrum is vorige week afgerond, het psychiatrisch rapport komt eind juli.

Slaapplaats gezocht

S. was op 26 oktober op zoek naar een slaapplaats in Stad. Hij komt uit Rotterdam. S. had die dag en nacht flink geblowd, niet geslapen en zat in een psychose. In de vroege ochtend zag hij de schuifdeuren van de bioscoop aan het Zuiderdiep aan voor een portiek om in te slapen.

Elitetroepen

Hij liep naar binnen, achter de schoonmakers aan en verschanste zich in de schoonmaakkast. Het vrouwelijke slachtoffer opende de kast en werd aangevallen met een mes. Haar man kwam op het geluid af en werd ook aangevallen.

S. zei tijdens een eerdere zitting dat hij in Groningen was omdat hij op zoek was naar zijn ex-vrouw, die uit de provincie komt, en zijn dochtertje. Hij geloofde dat zij door ‘elitetroepen’ waren vermoord. Ook was hij in de overtuiging dat de schoonmakers lid waren van deze troepen..

Identiteitspapieren laten slingeren

S. was door de politie makkelijk te identificeren: hij had zijn identiteitspapieren namelijk achtergelaten in de bioscoop. Hij werd uiteindelijk een dag later aangehouden bij een bezinepomp. Bij de aanhouding schoot de politie hem in zijn been.

Sindsdien zit hij vast in Scheveningen. Daar is een speciale afdeling voor gedetineerden met psychiatrische problemen.

