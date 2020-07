TenneT mag niet met zware transporten door Meeden ten behoeve van hoogspanningsstation

De bezwarencommissie vindt de ruim honderd bezwaren daartegen terecht.

TenneT staat te popelen om het verouderde hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot bij Meeden onder handen te nemen. Daarvoor is de medewerking van de gemeente Midden-Groningen nodig, maar die legt de bal nu dus terug bij de netwerkbeheerder.

Modernisering

Het hoogspanningsstation aan de Beneden Veensloot is vijftig jaar oud en dringend aan modernisering toe. De capaciteit moet worden opgeschroefd, want anders kunnen toekomstige zon- en windparken niet op het landelijke net worden aangesloten.

Diepladers

Voor de verbouwing en uitbreiding moet zwaar materieel worden aangevoerd via een aantal bijzondere transporten. Als het aan TenneT ligt, rijden de diepladers via de Hereweg naar hun bestemming, door de dorpskom van Meeden dus. en daar zit nu het probleem.

Want langs de weg staan 34 bomen. Om de transporten doorgang te kunnen bieden, moeten twee bomen worden gepakt en de rest moet - zoals dat heet - ernstig worden gesnoeid. En dat stuit veel mensen tegen de borst.

Windmolenpark

Tegen de kapvergunning zijn ruim honderd bezwaren ingediend. De gemeentelijke bezwarencommissie concludeert dat ze hout snijden. Het college van burgemeester en wethouders neemt deze conclusie over en trekt de eerder verstrekte vergunning in.

Wethouder Jan Jacob Boersma laat meewegen dat de inwoners van Meeden het al erg voor de kiezen hebben gehad met het windmolenpark dat er wordt aangelegd: 'Het dorp Meeden heeft zichtbaar te maken met de gevolgen van de energietransitie in Nederland en daarbuiten. De noodzaak en het belang van uitbreiding van het transformatorstation staan niet ter discussie. Wij blijven in gesprek met alle betrokken partijen om in deze uitzonderlijke situatie tot een aanvaardbaar alternatief te komen met zo min mogelijk impact voor de leefomgeving.'

Alternatieve route

Met de bezwaarcommissie vindt het college dat TenneT eerst meer onderzoek moet doen naar een alternatieve transportroute. Die loopt langs het nieuwe windpark langs de N33 aan de noordkant van het dorp. Daarvoor moet wel eerst een nieuw stuk weg worden aangelegd.

Andere technische obstakels zijn ondergrondse kabels en leidingen bij het windpark, die beschadig kunnen raken door de transporten. Maar een voordeel voor het dorp zou zijn dat het met die nieuwe verbindingsweg veel minder last zou hebben van het verkeer.

Reactie TenneT

TenneT zelf reageert laconiek: 'We gaan ons erop beraden. We zijn ons bewust van de impact van transporten door het dorp. Onze verantwoordelijkheid is natuurlijk een blijvend betrouwbare elektriciteitsvoorziening regelen. In Noord-Nederland zijn we daarom op diverse plaatsen druk met onderhoud, versterken en waar nodig vernieuwen van het hoogspanningsnetwerk. Met de gemeente Meeden zijn en blijven we in overleg. Een afspraak voor na de zomervakantie is al gemaakt.'

