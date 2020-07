Intrillen damwanden Oude Winschoterdiep duurt nu tot eind juli

Het intrillen van damwanden aan het Oude Winschoterdiep in Groningen heeft vertraging opgelopen. Aanvankelijk had dit project op 18 juli klaar moeten zijn, maar het intrillen duurt nu tot 28 juli.

Het intrillen van die damwandplanken door Combinatie Herepoort is op 4 juli begonnen. Dat is later dan gepland, schrijft Aanpak Ring Zuid op haar website.

Planning opgeschoven

'Dit had te maken met de beschikbaarheid van de heistellingen. De gereserveerde heistellingen waren pas later beschikbaar door uitloop van werkzaamheden op een project elders. Hierdoor is de planning enkele dagen opgeschoven.'

Combinatie Herepoort zal niet alleen op doordeweekse dagen, maar ook op de komende twee zaterdagen, van 7:00 tot 17:00 uur werkzaamheden verrichten. Reden daarvoor is dat in verband met de veiligheid bij het intrillen van de noordelijke damwand een rijstrook van de zuidelijke ring moet worden afgesloten.

Hinder

Aanpak Ring Zuid zegt zich te realiseren dat het intrillen van damwandplanken hinder en overlast veroorzaakt. 'De hinder proberen we zo veel mogelijk te beperken. We werken met één of twee heistellingen.' En om 17:00 uur zal iedere dag worden gestopt, en niet om 19:00 uur, zoals afgelopen zomer.

Lees ook:

- Omgeving Brailleweg kan zich opmaken voor geluidsoverlast

- Lees hier alles over de zuidelijke ringweg