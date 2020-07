OM eist 30 maanden cel voor runnen drugslab Vriescheloo

Voor het op grote schaal produceren van amfetamine (speed) in een drugslab in Vriescheloo eiste het Openbaar Ministerie tegen twee mannen uit Almere dertig maanden cel.

Het lab werd na een anonieme tip op 4 november opgerold. Het arrestatieteam (AT) loste daarbij een schot. Volgens de officier van justitie werd niet met scherp geschoten maar met een zogeheten beanbag.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een soort munitie die niet het lichaam binnendringt, maar wel een flinke klap uitdeelt. De 37-jarige man werd niet geraakt. Hij lokte volgens de officier zelf het schot uit, door niet de aanwijzingen van het AT op te volgen.

Contant betaald

De boerderij werd in juli 2019 gekocht voor 260.000 euro. Er werd contant afgetikt, een hypotheek was niet nodig. De kopers, een man en inmiddels zijn ex-vrouw, betrokken niet zelf de woning.

Het pand werd volgens de officier verhuurd aan de 37-jarige verdachte en omgebouwd tot een drugslab. Het is nog niet duidelijk of de kopers strafrechtelijk worden vervolgd. Die beslissing moet het Openbaar Ministerie nog nemen.

Camerabeelden

Tijdens de inval in november werden alleen de twee mannen uit Almere aangetroffen. De jongste sloot zich op in de slaapkamer. In de woning vonden de agenten drie telefoons en bonnen van bouwmaterialen.

Uit de gegevens van de telefoons en de bonnen kan volgens justitie worden geconcludeerd dat het lab in september is gebouwd. Bij de bouwhandel zijn camerabeelden bekeken van het moment waarop het materiaal werd gekocht. Daarop is te zien dat de 37-jarige afrekende.

Schoonmaker

De jongere medeverdachte zei dat hij niets met het lab te maken had. Hij verbleef daar om schoon te maken en verrichte graafwerkzaamheden. Hij heeft nooit iets gemerkt van een drugsproductie.

In de badkamer en in de keuken stonden vaten met onder meer amfetamine-olie. Die had hij niet gezien, zei hij. De officier geloofde zijn verhaal niet. Het strafblad van 27 kantjes van de man met vooral veroordelingen voor drugsfeiten werkt ook in zijn nadeel, zei de aanklaagster.

Schulden

De verdachte had nog een voorwaardelijke celstraf van een half jaar op de lat staan. Die zou hij nu volgens de officier ook moeten uitzitten. De 37-jarige heeft acht paginas aan documentatie (strafblad). Hij worstelde met een terugvordering van 160.000 euro aan crimineel geld. Dat kan volgens de officier voor de man een reden zijn geweest om in een afgelegen boerderij een drugslab op te zetten om snel geld te verdienen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Politie rolt drugslab op in Vriescheloo