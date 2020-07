Villa Oosterhouw: 'Jammer als er één iemand komt te wonen die het toevallig kan betalen'

De monumentale notariswoning waar tot zijn dood de dichter C. O. Jellema woonde, staat al jaren te koop. Zaterdag kan het huis door geïnteresseerde kopers bezichtigd worden. Er zijn mensen die vrezen dat het huis in verkeerde handen valt en dan wordt verkwanseld. Een van die mensen is Van de Kamp.

Publiek toegankelijk

'Als er mooi erfgoed beschikbaar komt, zijn er altijd mensen die er een slaatje uit willen slaan. Die denken: ik koop het en vervolgens is het niet meer toegankelijk voor het grote publiek. Maar dit huis is heel erg geschikt om mensen naar binnen te laten en ook om de connectie te zoeken tussen mensen. Het zou jammer zijn als er één iemand komt te wonen die het toevallig kan betalen.'

Reportage over de villa uit Noord Vandaag:

Onderhoud

Er is in elk geval 600.000 euro nodig om de villa te kunnen kopen. 'We beseffen dat we dat niet gaan binnenhalen met allemaal bedragjes van 50 euro. We zoeken ook Groninger weldoeners die zo'n plek belangrijk vinden voor de provincie en misschien wel voor Nederland. Ik denk dat er mensen zijn die er in geloven en dat ook samen willen doen.'

Bovendien ben je er met alleen de aankoop niet, een monumentaal pand vergt ook onderhoud. 'Door het huis open te stellen kan je een deel van het onderhoud ook bekostigen. Het zou mooi zijn als weer een jong iemand het kan beheren, zoals ik destijds. Dat heeft me veel gebracht.'