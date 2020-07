Duivenmelker betrapt bij stropen van haviken: 'Er is veel weerstand tegen roofvogels'

Een duivenmelker in de gemeente Westerkwartier is donderdag op heterdaad betrapt bij het vangen en doden van roofvogels. Daarbij maakte de man gebruik van illegale vangmiddelen.

Door lokduiven in een paal met daarop een net te zetten, heeft de duivenmelker in elk geval twee haviken gevangen. De vogels werden vervolgens gedood.

'Makkelijke prooi'

Bij beschermingsorganisaties voor roofvogels wordt met afkeuring gereageerd op het nieuws. Johan Bos van Werkgroep Roofvogels Groningen vermoedt dat de duivenmelker bezig was zijn duiven te beschermen.

We kunnen niet vragen of ze vegetariër worden Johan Bos - Werkgroep Roofvogels Groningen

'Die mensen zijn veel tijd en geld kwijt aan hun hobby, dus ik snap helemaal dat het niet leuk is dat je duif wordt gepakt door een roofvogel. Maar dat is wel de natuur. Een tamme duif is een makkelijke prooi voor een havik of slechtvalk. Aan de andere kant zijn dit roofdieren die moeten leven van andere beesten. We kunnen niet vragen of ze vegetariër worden.'

'Heel ernstig'

Volgens Madeleine Postma van het Grauwe Kiekendief Kenniscentrum zijn er meer gevallen bekend van duivenmelker die roofvogels uit de weg ruimen. Hard bewijs daarvoor ontbreekt echter. Daarom is ze blij dat er nu iemand op heterdaad betrapt is.

'Er gaan soorten dood die op de rode lijst staan. Het is heel ernstig wat er gebeurt, maar bewijsvoering is het lastigst. Het gebeurt niet heel vaak dat iemand betrapt wordt. Als je een dode roofvogel vindt, vragen we altijd om dat door te even aan de omgevingsdienst van de provincie. Die nemen de vogels mee om te onderzoeken wat er gebeurd is.'

Er zijn lokduiven gevonden waar pinnen uit steken. Als een vogel daar in vliegt, spietst hij zichzelf Madeleine Postma - Grauwe Kiekendief Kenniscentrum

Waar de haviken in het Westerkwartier donderdag in een val werden gelokt, zijn er volgens Bos en Postma ook andere methodes bekend om roofvogels te doden. Zo worden nesten uit de boom geschoten, eieren doorgeprikt, vogels vergiftigd en bomen omgezaagd. Er zijn zelfs lokduiven gevonden waar pinnen uit steken. 'Als een vogel daar in vliegt, spietst hij zichzelf', vertelt Postma.

De grauwe kiekendieven waar haar organisatie zich op richt, blijven meestal buiten schot. Duivenmelkers hebben het Postma vooral voorzien op buizerds, haviken, sperwers en slechtvalken. Toch heeft ook zij dit jaar al twee incidenten meegemaakt.

'We kwamen op een plek waar we een nest wilden beschermen. Daar lagen drie jongen dood op de weg. Ze waren uit hun nest geplukt, doodgemaakt en op de weg gegooid. Misschien niet door een duivenmelker, maar er is veel weerstand tegen roofvogels.'

Doden heeft geen zin

Hoewel Bos begrip heeft voor het probleem waar duivenmelkers mee kampen, noemt hij het doden van roofvogels een actie die niets oplost.

'Er zijn ongeveer 120 broedparen van haviken in onze provincie. Die hebben elk hun traditionele territoria, waarbij dezelfde plekken steeds opnieuw bezet worden. Als een vogel komt te overlijden, neemt een ander een paar weken later zijn plek in. Dan zou je dus al op grote schaal haviken in heel Nederland moeten ruimen, maar gelukkig is het een beschermde vogel.'

Het veld in

Beide vogelbeschermers zeggen met hun organisaties zoveel mogelijk het veld in te gaan. Vrijwilligers en natuurorganisaties brengen op die manier samen de nesten van roofvogels in kaart.

Postma: 'Daar zijn we heel blij mee. Hoe meer mensen in beeld brengen waar roofvogels zitten, hoe beter ons beeld van hoeveel er verdwijnen.'

Tegen de duivenmelker in het Westerkwartier is proces-verbaal opgemaakt. Zijn vangmiddelen zijn in beslag genomen.

