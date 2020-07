Groepen boeren langs Groningse wegen: 'Wij houden een informatiemarkt' (update)

Namens de groep boeren in Niezijl vertelt Diana Geerlings dat het niet om een protest gaat. 'Wij houden een informatiemarkt voor boeren.' Dat gebeurt volgen haar op zes á zeven plekken in de provincie. (update)

'We hebben in Niezijl vier sprekers die vertellen over het voerbeleid van minister Schouten. Zij vertellen over hoe boeren met het voerbeleid om moeten gaan, wat onze rechten zijn en waar je om moet denken.'

Een van de sprekers is Sieta van Keimpema, voorvrouw van Farmers Defence Force.

Politie geïnformeerd

De politie is volgens Geerlings donderdag op de hoogte gesteld van de plannen. Daarbij werd toegezegd dat er niet geprotesteerd zou worden. 'Hier in Niezijl is ook haast niemand met protestborden aanwezig. Ook op de terugweg zal er niet gedemonstreerd worden.'

Geerlings ziet wel dat de politie ter plaatse de situatie in de gaten houdt. 'Maar we houden ons aan de coronaregels en zorgen ervoor dat alles veilig verloopt.'



Blokkade Albert Heijn

Collega-boeren blokkeren sinds vrijdagochtend vroeg het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle blokkeren. Via Facebook laat boerenactiegroep Bar & Boos A7 weten dat zij niet van plan zijn naar Zwolle te gaan.

Door de blokkade in Zwolle kunnen 230 filialen van Albert Heijn niet worden bevoorraad. Eerder werd een vergelijkbare actie gehouden bij het distributiecentrum van Coop in Gieten.

'De acties bij onze distributiecentra vinden wij niet de juiste weg. Het gaat de boeren om de maatregel van minister Schouten over het veevoer. Het is dus belangrijk dat boerenorganisaties met de overheid hierover in gesprek zijn en tot oplossingen komen', zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegen RTV Oost.

