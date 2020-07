Bouwhekken weg: nieuwe kwelder beter te zien, maar nog niet te bezoeken

Eind dit jaar komt er een voetpad door het gebied, waardoor het toegankelijk wordt voor bezoekers.

Planten kapottrappen

De aanleg van de kwelder begon twee jaar geleden. Het terrein werd afgeschermd met hekken, om te voorkomen dat bezoekers de jonge planten kapot zouden trappen. 'Als mensen daar overheen lopen, kunnen de planten zich niet goed ontwikkelen. Dan zouden bedrijven in de haven veel last krijgen van stuifzand', vertelt projectleider Jornand Veldman van de gemeente Delfzijl.

De kwelder bestaat uit een mengsel van zand en klei. Het gebied stroomt meerdere keren per jaar bij vloed over. Het landschap is ideaal voor de groei van zeekraal, omdat die plant goed bestand is tegen het zilte water. In de kwelder zijn daarom drie proefvakken aangelegd waarbij onderzoek wordt gedaan bij welke verhouding zand en klei de plant het beste groeit.

De hekken van de kwelders worden weggesleept (foto: Martin Drent RTV Noord) (Foto: )

Mondiale aandacht

De proef rond het kwelderlandschap staat internationaal in de belangstelling. 'Onderzoekers over de hele wereld komen naar Delfzijl om de ontwikkelingen te volgen', zegt Veldman. 'Er zijn over de hele wereld ideeën voor zo'n experiment, maar op veel plekken mag dit nergens worden uitgevoerd. In Delfzijl wel.'

De komende maanden wordt een pad aangelegd vanaf het nieuwe staddstrand via de dijk naar het kweldergebied. Daardoor kunnen bezoekers een gedeelte van de kwelder bezoeken. Dat mag nu nog niet, benadrukt wethouder Jan Menninga: 'We moeten de natuur een kans geven zich te ontwikkelen. Daarom is het nog niet de bedoeling dat mensen de kwelders betreden. We hopen op gezond verstand van mensen.'

Naast het voetpad komt er ook een kijkwierde in de kwelder. Daar kunnen bezoekers het verhoogde vogelbroedeiland zien of over de Eems turen. Op het eiland broeden de noordse stern en de visdief.

Eind 2020 klaar

De aanleg van het kweldergebied is onderdeel van het zogenoemde Marconi Buitendijks-project, waarmee Delfzijl de stad beter met de zee wil verbinden. Binnen dat project valt ook de aanleg van het verhoogde stadsstrand bij het Eemshotel en de bouw van een brug tussen het centrum en de zee. De provincie Groningen en het Waddenfonds dragen bij.

Het project moet eind 2020 zijn afgerond.