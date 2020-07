'Ons hoger doel is: hoe krijgen we snel en veilig weer een goed gevuld stadion?'

'Voor ons is er maar een hoger doel: hoe krijgen we snel en veilig weer een goed gevuld stadion?'

Daar heeft de club met het protocol in de hand heel wat maatregelen voor nodig. Hoe krijgt de FC de mensen het stadion binnen en er ook weer uit, hoe gaan de mensen naar de wc, hoe kunnen ze veilig iets te eten kopen en zo zijn er nog heel veel zaken waaraan gedacht moet worden.

Een stadion is daar niet op gebouwd

'Het is wat onze minister-president ook zegt. We moeten anderhalf meter uit elkaar blijven, daar draait het om', meent de algemeen-directeur. 'En dat is natuurlijk niet makkelijk, want een stadion is daar niet op gebouwd'.

Dat betekent dat lang niet alle fans het stadion in kunnen. Dat begint al met de oefenwedstrijden tegen Heracles en FC Zwolle in augustus. 'Ik verwacht dat we niet meer dan tussen de 4000 en 6000 mensen kwijt kunnen in de nieuwe opzet. Dat is niet veel'.

15.000 seizoenkaarten

En dat net nu het door de boost van de komst van Arjen Robben zo goed gaat met de club. De seizoenkaartverkoop gaat inmiddels naar de 15.000. Alle skyboxen zijn uitverkocht.

'Ja dat is natuurlijk heel jammer. Maar aan de andere kant dachten we nog niet zo lang geleden dat er het hele jaar geen publiek naar de wedstrijden mocht komen. In augustus mogen we al weer een paar oefenpotjes met publiek spelen en wie weet hoe het straks in september is...'

