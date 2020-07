Onderzoeksraad: geen technische oorzaak bij neerstorten vliegtuigje in 2018 bij Stadskanaal

De Onderzoeksraad stelt wel vast dat de piloot relatief onervaren was met het specifieke type toestel, een elektrisch aangedreven Pipistrel Alpha Electro.

Bij de crash kwam de piloot, een 55-jarige man uit Drachten, om het leven. Het ongeval gebeurde vlak voor de landing op het vliegveldje. De piloot raakte in een onbeheersbare tolvlucht en stortte neer in een weiland in de buurt.

Toestel in brand

Daarbij raakte het toestel in brand. Getuigen wisten de piloot er nog uit te krijgen, maar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Het was het eerste ongeval met een elektrisch vliegtuig in Nederland en het eerste wereldwijd met een Pipistrel Alpha Electro. Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft dan ook verderstrekkende betekenis voor de luchtvaart dan alleen het ophelderen van de oorzaak van dit vliegongeval.

De resten van het totaal vernielde toestel, een zogeheten microlight aeroplane (MLA). ook wel Ultra Light Vliegtuig genoemd (ULV), werden snel na de crash veilig gesteld voor onderzoek. Daarbij werd gekeken of er eerder problemen waren met het vliegtuig. Volgens de Onderzoeksraad waren er die er wel bij het opladen van de batterijen. Maar dat zou geen rol hebben gespeeld bij het ongeval.

Tolvlucht

Wel is vastgesteld dat het vliegtuig een lage snelheid had vlak voor het neerkomen. Mogelijk zo laag dat het toestel begon te overtrekken en in een spin, een tolvlucht raakte. De piloot slaagde er niet in daar uit te komen. Er is minutieus nagegaan hoe de voorafgaande vlucht is verlopen. Daaruit blijkt dat, behalve de lage snelheid, ook andere zaken een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de tolvlucht.

Vlak voor hij de landing zou inzetten, maakte hij een te scherpe bocht naar links. waardoor de luchtweerstand van het toestel toenam en de snelheid nog verder werd verlaagd. Daar kwam nog bij dat er sprake van van rugwind. De snelheid van het vliegtuig ten opzichte van de lucht ging hierdoor nog verder naar beneden en daarmee de opwaartse kracht van de vleugels. De piloot raakte in een naar links draaiende spiraal naar de grond.

Ook de achtergrond van piloot zelf is onderzocht. De Onderzoeksraad concludeert dat hij relatief weinig ervaring had met deze zeer kleine vliegtuigen. Op ULV's met een verbrandingsmotor had hij bij elkaar 41 uur gevlogen. Maar op een deze elektrisch aangedreven Pipistrel Alpha Electro was dat maar iets meer dan zeven uur.

Beperkte ervaring

De Onderzoeksraad concludeert dan ook dat deze beperkte ervaring er toe geleid heeft dat hij niet op tijd in de gaten had dat zijn snelheid te laag was en daarna ook niet in staat bleek uit de tolvlucht te komen.

De Onderzoeksraad stelt in het onderzoek ook vast dat het niveau van veiligheid en luchtwaardigheid van microlight aeroplanes niet gewaarborgd is bij gebruik in het Nederlands luchtruim. Er bestaan geen Europese voorschriften voor ontwerp en gebruik van ultralight vliegtuigen Ze vallen niet onder de gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart omdat het risico met deze toestellen voor de burgerluchtvaart beperkt is.

Aanvullende eisen

Aanbevolen wordt dan ook dat er aanvullende eisen worden vastgesteld waaraan in Nederland geregistreerde en vliegende microlight aeroplanes moeten voldoen. Daarmee moet dan een minimumveiligheidsniveau worden gecreëerd voor deze categorie vliegtuigen.

