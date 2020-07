In 24 uur 188 keer de Kardingebult op en af: 'Ik verwacht een week spierpijn'

'Ja waar doe je het voor? Het is een soort uitdaging. Kijken wat je wel en niet kunt.' Met dat motto gaat Bert Beikes zaterdag 24 uur lang de Kardingebult in Stad oplopen. En weer aflopen.

Beikes is loopfanaat en ziet in de Kardingebult de ultieme uitdaging. 'Het is veruit het hoogste punt van Groningen (30 meter boven NAP -red). Op loopgebied is dat in onze provincie het zwaarste wat je kan doen. Dus ga ik dat doen.'

De voormalige Pekelder gaat het avontuur niet ongetraind aan. 'Ik heb in de maand juni 660 kilometer gelopen. Daarnaast doe ik veel aan fitness voor het bovenlijf.'

Mijn doel is 188 keer

Ook is het niet de eerste keer dat hij de Kardingebult opgaat. 'Ik ben er al een keer honderd keer op en af gegaan, dat deed ik toen in zeven uur. Ik had drie dagen spierpijn. Deze keer ga ik het wat rustiger aan doen. Mijn doel is 188 keer te halen. dan wil ik in een uur gemiddeld zo'n acht keer op en neer.'

Beikes hoopt dat mensen hem komen aanmoedigen bij zijn recordpoging. 'Er lopen zaterdag en zondag wel een aantal mensen met me mee. Dat is natuurlijk fantastisch. maar het zou mooi zijn als er ook wat mensen komen kijken'.

Een ding verwacht ik zeker en dat is een week spierpijn Bert Beikes - loopfanaat

Wat zijn z'n eigen verwachtingen? 'Nou ik wil die 188 keer halen en alles wat ik meer haal, is meegenomen. maar een ding verwacht ik zeker en dat is een week spierpijn.'

De recordpoging van Bert Beikes start zaterdag om 17.00 uur en eindigt 24 uur later als het goed is zondag om 17.00 uur.