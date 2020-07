Basketbalcoach Rob Nieboer vindt nu zijn rust als ondernemer in Portugal

Hij runt met partner Eva Eisses een bed and breakfast in Vimieiro en is met zoon Twan bezig Portugese wijn naar Nederland te brengen.

De bijna 53-jarige Nieboer had de zaken in Groningen ogenschijnlijk op orde. Hij was teamleider bij de Topsport Talentschool en leefde zich uit als basketbalcoach. De basketballiefhebber was de afgelopen jaren als assistent-bondscoach van de meiden onder 18 en 19 jaar actief op EK en WK. Dankzij Eva kwam het proces van naar het buitenland gaan op gang.

Bonaire te ver

‘Ik leerde Eva kennen. Ze heeft een paar jaar op Bonaire gewoond en had de wens om ooit weer naar het buitenland te gaan. Ik vond Bonaire te ver. Mijn kinderen wonen in Groningen en ik wil daar dezelfde dag nog kunnen zijn als ik besluit ze te willen zien.’

Op internet zag het er leuk uit, maar je wilt het toch met eigen ogen zien Rob Nieboer, ondernemer en basketbalcoach

Het begon in Lissabon

In 2017 kreeg Nieboer de kans op in Marokko aan de slag te gaan bij een club als hoofd jeugdopleiding. Na een kijkje aldaar ging de reis via Lissabon terug. ‘Daar is het idee om voor Portugal te kiezen ontstaan. Het was toen zomer en met Kerst zijn we gaan kijken naar de Turismo Rural die we nu hebben. Op internet zag het er leuk uit, maar je wilt het toch met eigen ogen zien en er gevoel bij krijgen.’

Groene geiten

Het duurde bijna een jaar om alles rond te krijgen. In augustus 2018 werd definitief de handtekening gezet en in april 2019 werd afscheid genomen van Groningen om te gaan ondernemen in Vimieiro. Een plaatsje op anderhalf uur rijden van Lissabon in het midden van het land.

Quinta a Cabra Verde, de groene geitenboerderij, heeft 5 appartementen en staat in de uitgestrektheid van het gebied te midden van kippen, geiten en olijfbomen. In een warme streek. Vorige week was het 40 graden, laat Nieboer weten.

Een palmboom zorgt voor schaduw (Foto: eigen foto)

‘We zitten in de provincie Alentejo. Een gebied ongeveer zo groot als Nederland, maar met veel minder inwoners. Op een half uur rijden ligt Evora. Een historische studentenstad. Vergelijkbaar met Groningen, maar veel kleiner.’

Het basketbalhart kan af en toe ook nog sneller kloppen. De Groningse globetrotter Jordy Kuiper speelde afgelopen seizoen bij het Spaanse Cáceres. Op twee uur rijden en Nieboer heeft Kuiper live in actie gezien.

Ik wilde uit de hectiek van go go go stappen. Hier gaat alles langzamer. Daar was ik echt naar op zoek Rob Nieboer, die de rust gevonden heeft

Geen salaris meer

Het roer omgooien van het onderwijs naar ondernemerschap betekende direct twee dingen. ‘Ten eerste geen salaris meer op de 25e van de maand en het werken in gestructureerde periodes viel weg. Er ontstond een andere dynamiek. We hebben hier het zomerseizoen. Daarin moet het gebeuren.’

Dat andere ritme blijkt wel de belangrijkste reden te zijn voor het ondernemerskoppel om Groningen te verlaten. ‘Ik wilde uit de hectiek van go go go stappen. Hier gaat alles langzamer. Daar was ik echt naar op zoek. Al moet ik het niet nakomen van afspraken door anderen wel op de koop toenemen haha.’

Op zoek naar rust

Cruciaal is vervolgens wel om te gaan ondernemen en na te denken hoe de quinta voldoende bezettingsgraad krijgt. ‘In eerste instantie hebben we kennissen geactiveerd, Facebook ingezet en ons gemeld op vele boekingssites. Dat is best goed gegaan, maar daarmee zijn we er niet.’

In eerste instantie kwamen vooral Nederlanders en Belgen, maar al snel lukte het dat Portugezen zelf ook boekten. ‘Vooral inwoners uit de grotere steden die op zoek zijn naar rust.’

Het pleintje van de Quinta a Cabra Verde (Foto: eigen foto)

Kerstpaketten in Vlagtwedde

Na het eerste hoogseizoen als ondernemer kwam de winter. Er was nog te weinig inkomen om deze periode te overbruggen, waardoor Rob en Eva een paar maanden teruggingen naar Nederland om te gaan werken. Nieboer belandde in Vlagtwedde bij een kerstpakkettenbedrijf. Daar kan hij komende winter weer terecht.

Impact corona

Ook in Vimieiro ging de coronacrisis niet ongemerkt voorbij. ‘We hadden een goed eerste jaar gehad. Net op het moment dat we wilden knallen voor het nieuwe seizoen ging alles dicht. Ik begrijp het wel, maar het wrange is dat in Alentejo geen besmettingen waren. Vanaf half juni hebben we weer gasten. Normaal begint het in april. Vanuit Nederland hebben we twee dagen één stel gehad. Dat waren er vorig jaar veel meer.’

De overheid en banken zijn coulant. De hypotheeklasten zijn zes maanden opgeschort. ‘Dat heeft ons er doorheen geholpen.’ De coronamaanden werden ook gebruikt om na te denken. ‘We hebben hier in de omgeving veel mooie wijnboerderijen. Met een aantal had ik al contact gelegd om de gasten er naartoe te laten gaan voor een proeverij en zo.’

Zoon Twan en vader Rob Nieboer (Foto: eigen foto)

Goede wijnen

Volgens Nieboer staat de streek bekend om zeer goede wijnen. ‘Dat is de Nederlandse gasten ook opgevallen. Ik kreeg wel eens het verzoek om een doosje op te sturen.’ Van het één kwam het ander. Nieboer overlegde met zoon Twan om te kijken of het de moeite waard was om Portugese wijnen naar Nederland te brengen. ‘Vooral die van de kleine wijnhuizen met hoge kwaliteit om het intiem en familiair te houden.’

Nieboer junior, die de jeugd van FC Groningen doorliep en via Be Quick bij de Palm Beach Atlantic University in Florida terecht kwam, is bezig met zijn master en ziet wel toekomst in de wijnhandel. Vino Olivia zag kortgeleden het levenslicht. Om wijn en olijfolie mee te kunnen importeren. ‘Het is een mooie leerschool voor hem. Ik regel alles hier in Portugal en Twan voorlopig vanuit Nederland.’

Hoofdkantoor Florida

Normaal gesproken moet zoon Nieboer zich op 1 augustus weer melden in Amerika voor het laatste deel van de opleiding. De vraag is of dit kan. Zo ja, dan is vriendin Kim Keijzer de post in Groningen en is Florida het tijdelijke hoofdkantoor. Zeer binnenkort gaan vader en zoon eerst bij diverse wijnboeren in de streek langs om contacten warm te maken.

Het verrijkt ons leven wel. Een andere cultuur met andere gewoontes. En het is fijn om in een lager tempo te leven Rob Nieboer, die blij is in Portugal

De achterliggende gedachte is om met de wijnhandel de stille winterperiode financieel te kunnen overbruggen. Nieboer is blij met het vertrek naar Portugal. ‘Niet ieder moment van de dag hoor. Er is nog genoeg om aan te werken. Het verrijkt ons leven wel. Een andere cultuur met andere gewoontes. En het is fijn om in een lager tempo te leven.’

Weinig digitaal

Het grootste probleem is de taal. ‘Het kost me veel moeite. Met een online cursus Portugees leren ben je er niet. In het dorp verderop verstaat niemand dat en spreken ze een dialect. Gelukkig is Eva veel taalgevoeliger en ze spreekt Papiaments. Hier gaat nog weinig digitaal en dan is dingen regelen via papier een hele uitdaging.’

Onderwijs blijft kriebelen

Ondertussen volgen Nieboer en zijn partner de ontwikkelingen in het onderwijs nog op de voet. ‘Ik heb meer dan 25 jaar in het onderwijs gewerkt. Het blijft zeker kriebelen. Ik zeg ook niet dat we nooit teruggaan, maar voorlopig ben ik blij met ons besluit.’