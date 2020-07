Acht maanden cel voor overval op 16-jarige cafetariamedewerker

Een 46-jarige Stadjer is voor een overval op een 16-jarige cafetariamedewerker veroordeeld tot acht maanden cel. Tegen de man was een gevangenisstraf van 15 maanden geëist.

De rechter sprak van een ernstig feit, omdat het slachtoffer nog minderjarig was. De Stadjer is bovendien vaker voor soortgelijke feiten veroordeeld. Toch valt de straf lager uit. Dit komt omdat de rechter andere richtlijnen hanteert wat betreft de strafhoogte, dan het Openbaar Ministerie.

Vertrouw je mij niet? Ik kan je ook overvallen. overvaller

Mes in zijn zak

De Stadjer wilde op 15 februari geld wisselen van de jongen die op dat moment de zaak opende. Gedienstig pakte de jongen muntstukken uit de kassa en vroeg om het biljet dat moest worden gewisseld. 'Vertrouw je mij niet? Ik kan je ook overvallen', zei de 46-jarige en greep de jongen bij de keel.

Het slachtoffer verstijfde, omdat hij ook een mes in de broekzak van zijn aanvaller zag. De Stadjer graaide het muntgeld bijeen en ging weg.

Geleend

De man werd op basis van het signalement opgepakt. Hij ontkende dat hij de jongen het geld had afgepakt. Geleend, zei hij eerder op zitting. Hij had het geld nodig om drugs te kopen. Dit geloofde de rechter niet en vond afpersing bewezen. De Stadjer heeft een fors strafblad. De zitting was op 14 mei.

Normaal gesproken doet de rechter na 14 dagen uitspraak. Dit duurde langer, omdat het laatste woord van de verdachte ontbrak.

Laatste woord

De verdachte sprak tijdens de zitting in mei via een videoverbinding met de rechters. De verbinding werd door tijdsdruk abrupt afgebroken. Er ontstond verwarring over het wel of niet afgegeven laatste woord door de verdachte, zoals in de wet is vastgelegd.

Om te voorkomen dat in hoger beroep de zaak vanwege het ontbreken van het laatste woord wordt terugverwezen naar de rechtbank, werd de verdachte op 26 juni alsnog naar de rechtbank in Groningen gebracht voor zijn laatste woord.

Lees ook:

- Verdachte krijgt alsnog het laatste woord, na eerder abrupte einde