'Pedojacht' eindigt in de cel voor 20-jarige Ten Boerster

Voor een mislukte beroving van een Stadjer, die op een seksadvertentie reageerde, is een 20-jarige man uit Ten Boer veroordeeld tot tweehonderd dagen celstraf in een jeugdgevangenis.

Hiervan zijn 38 dagen voorwaardelijk. Zijn 23-jarige vriendin uit Groningen kreeg 360 dagen opgelegd, waarvan 168 dagen voorwaardelijk. De twee hadden geld nodig en kwamen op het idee om 'op pedojacht te gaan'. Ze maakten een seksadvertentie en plukten daarbij een willekeurige foto van het internet.

Minderjarige

Een man uit Groningen reageerde. Begin dit jaar werd een afspraak gemaakt op een locatie aan de Zaagmuldersweg. Het tweetal rende op het slachtoffer af.

Ze riepen dat zij van het televisieprogramma Opgelicht waren en dat de man een pedofiel was, omdat hij een afspraak had gemaakt met een minderjarige. Alles was gefilmd. De man moest 140 euro betalen, anders ging het filmpje online.

Mishandeling

Toen hij weigerde te betalen, werd het slachtoffer geschopt en geslagen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) wilden het verdachten zo hun doelwit tot betaling dwingen.

Het slachtoffer liep lichte verwondingen op. De rechter ziet dat anders: de man duwde de twee van zich af, om weg te komen. Als reactie daarop werd hij geschopt en geslagen. De rechter gaat er niet vanuit dat dit geweld is gebruikt om de man nog meer onder druk te zetten.

Kliniek

De rechter legde daarom een iets lagere straf dan het OM had geëist. De vrouw kreeg de straf ook voor een verkeersdelict en het stelen van een laptop die door de post was bezorgd, maar niet voor haar was bestemd. Zij is inmiddels in een kliniek opgenomen.

Ook de man moet zich in de proeftijd laten behandelen en begeleiden.

