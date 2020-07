Zoektocht naar vader: 'Ik kan niet meer vragen waarom ik ben voorgelogen'

'Op dat moment kwam dat heel erg binnen. Ik worstelde met allerlei gevoelens en daarom heb ik de zoektocht ook vaak in de kast geparkeerd', vertelt Koning.

Brief

Sinds kort draagt hij de achternaam van zijn biologische moeder, maar het is geen Colombiaanse naam. In 2017 krijgt Aldo een brief van het Fiom, een organisatie die gespecialiseerd is in informatie over ongewenste zwangerschappen en afstammingsvragen.

Zijn biologische moeder zoekt contact met hem. Dan komt de aap uit de mouw. Ze blijkt helemaal geen Colombiaanse te zijn maar komt 'gewoon' uit Groningen, en blijkt in Boerakker te wonen.

'Mijn pleegouders zijn een paar jaar geleden overleden. Ik kan het ze niet meer vragen. Ook niet waarom ze mij kennelijk hebben voorgelogen.'

Ontmoeting met biologische moeder

Al die tijd heeft Aldo dus vlakbij zijn biologische moeder geleefd. Hij in Drenthe, zij in Groningen. 'Ik moest die brief wel even verwerken. Het was alsof mijn hele levensgeschiedenis opnieuw werd geschreven.'

Aldo pakte de kans om zijn moeder te ontmoeten met beide handen aan. 'Ik heb me altijd afgevraagd of ik op mijn ouders lijk', vertelt hij. De band tussen mijn moeder en mij is geweldig.'

Noodgedwongen afgestaan

De moeder van Aldo was ongehuwd en daarom moest ze destijds noodgedwongen door de Kinderbescherming en de Hendrik Pierson Stichting (zorgstichting voor ongehuwde moeders -red) haar kind afstaan, omdat het beter zou opgroeien in een pleeggezin dan bij een ongehuwde vrouw.

Aldo met zijn moeder (Foto: Aldo Koning)

De Moony Bar in Delfzijl

Tijdens de lange gesprekken met zijn moeder hoort Aldo ook hoe hij is verwekt.

'Mijn moeder is gaan stappen in de haven van Delfzijl. Het was een van de laatste weekenden van januari of eerste weekenden van februari 1969. Ze ging naar de Moony Bar. Daar was ook de bemanning van de Bothniaborg, een schip van rederij Wagenborg. Een van die mannen was keurig gekleed in pak. Met hem ging mijn moeder, na sluitingstijd, mee naar zijn hut op het middendek van de Bothniaborg. Negen maanden later kwam ik ter wereld.'

De Moony Bar in de jaren zestig (Foto: Aldo Koning)

Zoektocht naar biologische vader

Aldo zoekt nu al anderhalf jaar naar zijn biologische vader. Hij heeft van alles geprobeerd, maar alle sporen lopen uiteindelijk dood. Hij heeft een oproep aan mensen in Delfzijl: 'Wie weet wie mijn vader is?'

De vader van Aldo was in 1969 waarschijnlijk stuurman op de Bothniaborg, van rederij Wagenborg. Hij was tijdens het stappen in een kostuum. had donker haar en was ongeveer 1 meter 80 lang. Hij zal nu waarschijnlijk rond de 75 jaar oud zijn.

Heeft u dé tip voor Aldo? Mail hem dan naar: aldokoning@icloud.com.