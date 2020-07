Forensisch expert Srebrenica: ‘De interesse voor m’n vak won het van de afschuw’

Zaterdag is het vijfentwintig jaar geleden dat de enclave Srebrenica viel. Drie jaar na de val, in 1998, ging toenmalig forensisch expert Eddy Korringa uit Tolbert naar Bosnië om onderzoek te doen.

Onder de vlag van de Verenigde Naties moesten hij en z’n collega’s bepalen of er sprake was van genocide. Met een hele grote groep forensisch specialisten van de noordelijke politie reisden ze beurtelings af. Dat er sprake was van genocide bleek al snel; Bosnisch-Servische militairen namen de stad Srebrenica in en deporteerden en vermoordden meer dan 8000 moslimmannen en –jongens.

Korringa: ‘Het begon al met de aankomst op het vliegveld van Sarajevo, daar lag een vliegtuigwrak naast de landingsbaan. Dus de eerste indruk was al niet best.’

Dit had niets te maken met de ene soldaat tegen de ander, dit was volkorenmoord Eddy Korringa - forensisch expert

Het werd daarna niet beter. In het stadje Visoko, niet ver van Sarajevo, begon het werk waarvoor ze waren gekomen. ‘We werkten in twee groepen. Bij de massagraven een groep, die was vooral bezig met graven. Het andere deel bevond zich in het mortuarium, waar de body bags één voor één werden leeggehaald.’

Volkerenmoord

Korringa werkte vooral in het mortuarium, maar is ook kort bij de massagraven geweest. ‘Ik herinner me dat de kuil een andere kleur aarde had dan de omgeving, onder meer door de ontbinding van de lichamen. En ik herinner me de vreselijke stank.’

Ook in het mortuarium zagen Korringa en z’n collega’s de meest vreselijke dingen. ‘Mensen waren door hun geslachtsdelen geschoten, door hun knieën, voortanden waren eruit geslagen. Dat had niets te maken met de ene soldaat tegen de ander, dit was volkorenmoord.’

Bij mij en noordelijke collega’s is er niet een die er slecht vandaan is gekomen Eddy Korringa - forensisch expert

Internationale collega’s

Hoe was het voor hem zelf, om voor de eerste keer in oorlogsgebied te zijn? ‘Het is natuurlijk wennen als je er bent, maar het was vaktechnisch zeer interessant. Je leert veel van internationale collega’s, ook qua methodieken. De interesse wint het bij mij van de afschuw.’

Hij kan zich heel goed voorstellen dat Srebrenica voor de militairen die er zijn geweest een levensveranderende ervaring moet zijn geweest. ‘Maar’, zegt hij, ‘bij mij en noordelijke collega’s is er niet een die er slecht vandaan is gekomen.’

Expertise

En de tien á elf keer dat hij met z’n collega’s afreisde naar Bosnië, heeft ook positieve zaken opgeleverd. De expertise die er is opgedaan is bijvoorbeeld veel later gebruikt in de nasleep van de tsunami in Zuidoost-Azië.