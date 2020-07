Lege schappen in Albert Heijn-filialen in Stad door boerenblokkade (update)

Meerdere filialen van Albert Heijn in de stad Groningen kampen sinds vrijdagavond met een aantal lege schappen, veroorzaakt door de boerenblokkade van het distributiecentrum van de supermarktketen in Zwolle.

Een groep boeren demonstreerde vrijdag tot 13.30 uur in Zwolle, waarbij ze de toegang tot het distributiecentrum met tractoren blokkeerden.

Naar verwachting zullen de gevolgen van de blokkade in 230 Nederlandse winkels te merken zijn. Bekend is dat in de provincie Groningen in ieder geval de filialen van de Albert Heijn aan de Rijksweg en de Brugstraat in Stad zijn getroffen.

'We zijn we wat gewend'

Ook bij de vestiging aan het Helperplein in Stad zijn er problemen, maar volgens een medewerker is de situatie te overzien. ‘Het is beetje passen en meten, maar we zijn wel wat gewend in verband met de corona.’

Verwachting

'Het kan zo zijn dat klanten zaterdag sommige producten niet kunnen vinden', laat een woordvoerster van het bedrijf weten aan ANP. 'We verwachten dat dit in de loop van de dag herstelt.' Dat de toelevering inderdaad weer op gang komt, blijkt wel in Appingedam. 'Er komen straks drie volle vrachtwagens', laat een medewerker van de vestiging aan het Overdiep weten. 'Behalve bananen hebben we straks alles weer op voorraad. Gelukkig tonen onze klanten veel begrip voor de situatie.'

De supermarktketen kon niet precies aangeven wat de impact per winkel zal zijn. Albert Heijn liet weten de zorgen van de Nederlandse boeren te begrijpen, maar vindt de acties bij de distributiecentra niet de juiste weg.

