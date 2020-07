Versoepelingen voor ballonvaart: ‘Hier waren we aan toe’

Wel moet iedereen verplicht een mondkapje dragen en de ballonvaarders moeten vooraf checken of de passagiers geen gezondheidsklachten hebben.

In mei werden de regels al wat aangepast en mochten er twee mensen mee de lucht in. Hierdoor konden trainingsvaarten gemaakt worden. In juni mochten ook gezinnen weer meevaren, wel op anderhalve meter van de ballonvaarder. Gemengde groepen waren dus nog niet toegestaan.

‘Dit kon helaas niet uit. Ik heb een paar vaarten gemaakt. Maar het is pas rendabel als er groepen mee kunnen.

Ballonvaarder Erik Pals (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

In een uitgebreid protocol staan alle regels. Zo moet de mand ontsmet worden en mag driekwart van het normale aantal passagiers weer aan boord.

‘Er was vanuit de ballonvaart een corona werkgroep. Hierin zat onder andere de branchevereniging, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor de Luchtvaart (KNVvL). Die hebben goed werk verricht en hadden vrijdagmiddag nog een gesprek met minister Grapperhaus. Dat heeft positief uitgepakt’, zegt Pals. 'We waren echt toe aan deze versoepelingen.'

Bussen, vliegtuigen en treinen mochten wel. Dat is allemaal binnen en wij mochten niet Erik Pals - ballonvaarder

Wachten op groen licht

De versoepeling heeft wel even op zich laten wachten. Op 1 juli werden veel versoepelingen aangekondigd, en ballonvaarders hielden hoop dat ook zij weer van start mochten gaan met gemengde groepen.

‘Het was heel vreemd om te horen dat dit niet zo was en dat we alleen nog maar met gezinnen mochten varen. Wij gingen er vanuit dat ook onze branche meegenomen zou worden in de versoepelingen. Bussen, vliegtuigen en treinen mochten wel. Dat is allemaal binnen en wij mochten niet. Dat was raar. Gelukkig is het uiteindelijk nu toch goed gekomen’, vertelt ballonvaarder Pals.

Van het Rijk moesten heteluchtballonnen aan de grond blijven, omdat niet voldaan kon worden aan de anderhalve meter maatregel. ‘Ik begreep van het RIVM dat dit was omdat de lucht stilstaat in een ballonmand. Maar dat is niet zo. We varen op de wind maar we gaan omhoog en naar beneden dus er zijn wel luchtstromen in een mand’, legt Pals uit.

Door de coranacrisis is het voorseizoen van Pals mislukt. Het seizoen begint namelijk al in april. Hij heeft kunnen rondkomen door zijn andere bedrijf, een verhuurbedrijf in luchtkussens.

‘Er zitten heel veel mensen te wachten op een ballonvaart. Mensen hadden al reserveringen gemaakt die ik uit moest stellen. Mooi dat ik nu weer eindelijk op bijna volle sterkte kan varen’, zegt Erik Pals.

