Column: Zwarte dag voor de democratie

Dat kan al gauw, want die ‘zwarte dag voor de democratie’ komt wel vaker langs. Een zoektochtje op Google leert ons dat het eind 2019 bijvoorbeeld ook werd gezegd door fractievoorzitter Richard de Mos van de ‘Groep De Mos’ bij het aantreden van een nieuwe Haagse coalitie. Zijn partij was eruit geknikkerd toen er een corruptieonderzoek tegen, toen nog wethouder, De Mos werd gestart.

Ook de afschaffing van het raadgevend referendum, in 2018, door een legaal gekozen Kamermeerderheid was een zwarte dag voor de democratie, riepen de verliezers met holle stemmen uit. In 2013 vond Silvio Berlusconi het een zwarte dag voor de democratie toen hij wegens belastingfraude uit de Italiaanse senaat werd geknikkerd. De SP in Leiden noemde het in 2008 een zwarte dag voor de democratie toen een legaal gekozen raadsmeerderheid een de SP onwelgevallig voorstel over een trambaan aannam. Er zit wel systeem in, voor wie het erin wil zien.

Toch mag iedereen het rustig hebben over een zwarte dag voor de democratie want we leven in een vrij land. Het is niet zo dat alleen Mark Rutte mopperend thuis mag komen en tegen niemand in het bijzonder mag klagen: ‘Gadver, het was weer eens een zwarte dag voor de democratie.’ Nee hoor, we mogen allemaal, wanneer we maar willen, uitroepen ‘Het was een zwarte dag voor de democratie.’ Ook als een dreinend kind naar zijn kamer moet, omdat het maar niet ophoudt met dreinen en jengelen, mag het heel boos naar zijn papa en mama roepen: ‘Dit is een zwarte dag voor de democratie!’

Maar nou weten we nog steeds niet wat dat is, een zwarte dag voor de democratie. Een zwarte dag voor Nijntje (om het denkniveau van de FDF een beetje tegemoet te komen), daar kunnen we ons iets bij voorstellen: dan moet Nijntje wegens jengelen naar haar kamer en dan is Nijntje erg teleurgesteld. Maar de democratie is met deze uitspraak van de rechter niet naar haar kamer gestuurd en ze is ook niet teleurgesteld. Misschien bedoelde die voorman van de FDF wel dat hij zélf erg teleurgesteld is. Want wat hij ook moge vinden, de democratie zelf had een prima dag, die donderdag. Niemand is zijn stemrecht verloren en de trias politica snort als een spinnende poes.

Over democratie gesproken, een groot deel van de boeren is helemaal niet blij met die aandachtstrekkers en hun blokkades. En, toegegeven, die acties hebben het probleem van de melkveehouders wel op de kaart gezet, maar de lust tot sympathiseren is de overige deelnemers aan de democratie een beetje vergaan, door dat gedram. Je gaat onwillekeurig toch denken: ‘Zet het leger in. Mik op de banden, dat ze die krengen helemaal naar huis moeten duwen, daar héb je je zwarte dag voor de democratie!’

Dat is jammer, want zoals Nijntje misschien wel terecht aan het jengelen was, zo hebben de melkveehouders een punt dat ze ineens hun goed uitgebalanceerde koeiendieet moeten aanpassen. Niet voor niets wordt het plan nog eens tegen het licht gehouden. Als die trekkers in de tussentijd worden gebruikt voor barbecues en ‘informatiemarkten’, gaat de democratie hier weer een paar zonnige dagen tegemoet.