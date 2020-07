Opgestapte SP-leden beginnen eigen partij: Lokaal Sociaal

‘We hebben drie speerpunten: lokaal, sociaal en groen. We willen iedereen een kans geven in deze samenleving en we willen ook niet los staan van de natuur’, zegt bestuurslid Rinze Mook.

Een maand geleden besloot het voltallige SP-bestuur van Het Hogeland op te stappen. Ze voelden zich niet meer gesteund door alle leden van de partij. ‘We liepen toch tegen bepaalde zaken aan. Ook konden we ons niet meer vinden in de lijn van de partij’, zegt Mook. Hij is blij dat ze onder een nieuwe partij verder kunnen gaan.

‘We zien onszelf meer als een beweging dan een partij. Wij hoeven geen inkomsten uit leden. We proberen zoveel mensen mee te krijgen in deze beweging. Maar daarbij is een lidmaatschap niet belangrijk’, aldus Mook. Samen met Jan Dresme en Jarko ter Veen vormt hij het nieuwe bestuur van Lokaal Sociaal.

Eén zetel

Ook raadslid Linda Visser besloot een maand geleden te breken met de SP omdat ze geen vertrouwen meer had in de landelijke lijn van de partij. Ze ging op persoonlijke titel verder onder de naam Fractie Visser. Maar ze heeft besloten zich aan te sluiten bij Lokaal Sociaal.

‘Unaniem zijn we opgestapt. Met Linda hebben we altijd goed contact. Zij maakte destijds ook deel uit van het bestuur en voelde zich ook gedwongen om los verder te gaan van de SP. Maar we wilden haar graag bij onze partij hebben. Daarom hebben we haar gevraagd’, zegt Mook.

Inspraak

‘Ik ken de mensen natuurlijk al en dat is vertrouwd. Anderzijds kan ik mij vinden in de insteek van deze partij. Het idee is namelijk niet dat we een politieke partij zijn maar een beweging die goed luistert naar de inwoners en daar ook regelmatig gesprekken mee voert’, zegt Linda Visser. Ook is ze blij dat deze partij groener is dan de SP. ‘Dat miste ik ook echt wel in mijn vorige partij.’

Eind augustus willen ze de eerste bijeenkomst beleggen met mensen die mee willen denken over de aangekondigde bezuinigingen in Het Hogeland. ‘We luisteren natuurlijk altijd al naar de achterban maar dat willen we nu grootser gaan doen’, zegt Visser.

‘Ik hoop ook mensen aan te sporen om in te spreken tijdens de raadsvergadering. De bezuinigingen in Het Hogeland hebben namelijk grote gevolgen voor de inwoners’, zegt Visser.

Lokale thema's

De oud-SP’er is blij dat ze nu niet meer voor landelijke thema’s langs de deuren hoeft. ‘Ik ga liever de strijd aan in het aardbevingsdossier dan voor nul procent huurverhoging langs de deuren te gaan’, zegt Visser. Ze hoopt dat veel mensen zich gaan aansluiten bij de nieuwe beweging.

Lees ook:

- SP op zoek naar nieuw bestuur voor Het Hogeland

- Bestuur SP Het Hogeland stapt op: overgebleven raadslid zelfstandig verder