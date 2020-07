Column: Mama Appelsap

Heb jij het ook? Van het laatste muziekje op de radio voor je uit de auto stapt of het laatste liedje in de supermarkt. Dat het liedje de rest van de dag in je hoofd blijft hangen. Dat het zo blijft hangen dat je het begint te zingen zonder het zelf te beseffen.

Ik heb dat heel vaak. Vorige week nog. Het laatste nummer vorige week in de uitzending van Noordmannen bij de waterwinning in Onnen was ‘Zijn het je ogen’ van Danny Vera. Op de weg terug naar huis voorbij de scheepswerven langs het Winschoterdiep neuriede ik het liedje, wat oorspronkelijk een hitsingle is van Koos Alberts.

De wereld kreeg een kleur d’r bij toen jij me zei, ik zie je zitten

Ik hoorde het mezelf zingen en meteen moest ik denken aan Inus. Inus van Gerringa’s IJs en Patat aan het Pekelder Hoofddiep. De snackbar annex ijssalon is sinds mensenheugenis een begrip in Oost-Groningen en omstreken. Ooit, en dan moet ik teruggaan naar de jaren vijftig van de vorige eeuw, introduceerden zij de eerste (eigengemaakte) patat in het land van strokarton en suikerbiet.

Veel en veel later werd Gerringa beroemd om zijn ijs. Eigen gemaakt ambachtelijk ijs om te smullen. Ook was een bezoek aan de cafetaria er eentje om nooit te vergeten. Vooral hoe je je aan je ijs of patat kwam. Met patat ging ongeveer zo: ‘Mou’je t in n bakje of in n puutje?’ ‘ Puutje’. ‘Mit zolt of mit zunder zolt?’ Mit. ‘Mou’je t mit mayonaise of mit zunder mayonaise?’ ‘Mit’. ‘Wol je t mitnemen of wol je t hier opeten?’ ‘Mitnemen….’ ‘Even geduld... zo kloar’.

De haastige, snelle wereld lag ver buiten de snackbar van de Gerrringa’s. Ook toen zoon Henk de zaak overnam. Hij was precies als zijn vader. Altijd een wit schort en geen haast. Inmiddels is de zaak niet meer van de Gerringa’s. De naam zal nooit verdwijnen.

Wat dit nu met Koos Alberts of Danny Vera te maken heeft? Daar kom ik nu op. Inus is de tweede zoon van de Gerringa’s. Ik leerde hem kennen op Koeperlaand, het voetbalveld van Westerlee. Inus was er voetballer, grensrechter, leider, assistent-trainer, opstelling-voor-het kastje-maker en innemer in de kantine. Lange tijd waren Inus en ik een duo. Hij leider en assistent-trainer en ik de trainer. Onvergetelijke tijden.

Inus was niet alleen voetbalman maar ook muziekman. Hij maakte cassettebandjes. In die zin dat hij muziek op die bandjes zette, kopieerde en verkocht. Het waren bandjes met piratenhits. ‘Ade Kleine Paloma’ van het Sneeuwbaltrio, ‘Op m’n fietsie’ van de Rodo’s of ‘Aan de grens van de Duitse heuvelen’ van de Sunstreams. Maar ook Koos Alberts. ‘Zijn het je ogen’. Ik kocht ook Gerringa-cassettebandjes voor mijn moeder. Die zwijmelde er mee weg tijdens het zwabberen met de kopstubber.

Inus zong zelf ook mee met zijn cassettebandjes in de cassettespeler in zijn rooie BMW. Op een goeie dag in die BMW op weg naar de Langeleegte in Veendam, naar de Sportclub,, zei hij: ‘Most es heuren…’

Koos Alberts zong net ‘Zijn het je Ogen…’ ‘Hai zingt Voor Veendam’, zei Inus met serieuze bik. ‘Heur mor’ en hij spoelde de cassette terug. En liet me het nog een keer horen. Ik luisterde aandachtig en verdomd als het niet waar is….Ik hoorde Koos zingen….

Ik moest ontzettend lachen. ‘Voor Geen Dag’ klinkt als ‘Voor Veendam’. Wat grappig was dat. Koos Alberts die Veendam eerde.

Het was de eerste Nederlandstalige Mama Appelsap die ik ooit heb gehoord. Dat Mama Appelsap is de naam die pas veel later is gegeven aan een stukje Nederlandse tekst dat je hoort in een bekend, meestal Engelstalig liedje. Mama Appelsap komt van ‘Ma me se, ma me sa, ma ma coo sa’ van Michael Jackson, waar je ‘Mama se, mama sa, mama appelsap’ in kunt horen.

De eerste Groningstalige Mama Appelsap die ik hoorde, toen die naam helemaal nog niet bestond, was in cafe ‘t Pleintje. Die Mama Appelsap zat in ‘Sexmachine’ van James Brown Wij zongen met tien bier in de borst luidkeels ‘Get up, Piethoane, Get up, Piethoane..’.

We hadden in die fase van de avond nog woeste plannen om een mooi Oost-Gronings meisje te versieren. Aan het eind van de avond belandde je dronken en alleen in bed. Later kwam daar Bob Marley ook bij. In het nummer ‘Could you be loved’ van de legendarische rastafari hoor je in plaats van ‘Say Something’ ‘Theezakje…’

Ik krijg nu ook de neiging om spontaan ‘Theezakje’ te gaan zingen. Koos Alberts’ ‘Voor Veendam’ vind ik nog steeds een van de mooiste. Ook vanwege de Gerringa’s. Ik ben ze al decennia uit het oog verloren. Begin dit jaar moest ik optreden in Veendam. In de pauze kwam een vrouw naar me toe. Zij was spreker op uitvaarten en zo had ze ook gesproken op de uitvaart van moeder Gerringa, vertelde ze.

Ik snapte er niks van. De vrouw ging verder. Moeder had voor haar dood geregeld dat ik in de speech op de uitvaart ook moest worden genoemd. Voor wat ik voor de Gerringa’s gedaan had. Wat dat was weet ik niet meer. Ik weet alleen dat het bij de Gerringa’s altijd heel warm en gezellig was. Golden minsen, mit n haart van gold.

Als ik nu Danny Vera ‘Zijn het je ogen, is het je lach. Zijn het de dingen waarom ik jou niet kan missen, voor geen dag..’ hoor zingen en ik in mijn hoofd van ‘Voor geen dag’ ‘Voor Veendam’ maak, moet ik niet meer lachen. De lach heeft plaats gemaakt voor ontroering.