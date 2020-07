Dierenpensions blijven leeg deze zomer

En dat is een tegenvaller voor Jolanda Flikkema van dierenpension Patmos in Spijk. 'Dat is verschrikkelijk. Normaal gesproken kijk je uit naar de zomer en denk je: we gaan er even een paar weken tegenaan. Maar nu is het stil', zegt ze.

Helemaal leeg

'Normaal gesproken zitten al onze kennels vol', zegt Jolanda. 'Maar zoals je kunt zien is het nu helemaal leeg.

Ook voor Koert Flikkema is het wennen. 'Van de zomervakantie moeten we het normaal gesproken hebben', zegt hij, 'en dat valt nu weg. Ik rij daarom tegenwoordig weer op de vrachtauto, om te compenseren.'

Het dierenpension in Spijk is namelijk dubbel de sjaak. Koert: 'Omdat we wél inkomsten hadden - zij het veel minder - kwamen we ook niet in aanmerking voor compensatie.'

Heel voorzichtig

'Je merkt dat mensen heel voorzichtig zijn', vervolgt hij. 'Wat er nu op vakantie gaat, blijft in Nederland. En daar moeten we het met dit weer ook niet van hebben.'

Jolanda: 'Mensen doen veel midweekjes of lange weekeinden. Geen drie weken of een lange reis naar Amerika. Dat zit er nu niet in.'

