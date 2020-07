Expeditie 1,5 meter: eem langs bij Hans

Hans de piraat of Hans Anders, het is een bekend gezicht in het Hogeland. Hij is al vaker geïnterviewd in Expeditie Grunnen, maar nog nooit zijn we langs geweest bij hem thuis.

Aan Leonie vandaag de eer om zijn Pippi Langkous-huis te bewonderen. Een verzamelaar is Hans niet. 'Ik ben gewoon zuinig.'

Ook in Expeditie 1,5 meter

- Kijkdag bij villa Oosterhouw in Leens

- Reuring in Ulrum met een lokaal initiatief

- Joris mag weer in de Herestraat staan

- En meer

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

