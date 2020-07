Holthausen uit Hoogezand gaat waterstoftrucks bouwen voor Amerikaanse partner

De joint venture tussen Holthausen en HYZON werd vorige week vrijdag beklonken. Maar eigenlijk produceren ze in Hoogezand al een aantal maanden vrachtwagens voor de Amerikaanse partner, die in New York in een oude fabriek van General Motors zetelt.

Geheim

'We wilden er pas ruchtbaarheid aan geven nadat we helemaal up and running waren', verklapt Max Holthausen. 'Voorheen werden er wel eens grote dingen geroepen, en kwam er vervolgens niks van terecht. Vandaar dat we het nog even geheim hebben gehouden. Maar inmiddels is alles, inclusief de financiering, rond.'

Heel veel verandert er niet. We bouwden al vrachtwagens om tot waterstoftrucks. We gaan nu ons eigen merk bouwen Max Holthausen

Holthausen wordt het hoofdkwartier en de producent voor de waterstof trucks van HYZON voor de Europese markt. 'Voor de EU, Scandinavië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk', verduidelijkt Holthausen.

Van ombouwen naar bouwen

Niet dat er voor het Hoogezandster bedrijf heel veel gaat veranderen. Want waterstoftrucks en -bedrijfswagens bouwen deden Max en Carl Holthausen al aan de Transportweg. 'Al was dat meer het ombouwen van bestaande DAF's die op diesel liepen. Wat we straks gaan doen, of al een paar maanden doen, is het bouwen van vrachtwagens van ons eigen merk.'

Wel zal er behoorlijk worden uitgebreid. Het is de bedoeling er over een jaar of drie à vier 2000 waterstof trucks van Groningse makelij van de transportband afrollen. 'Dat is het doel. Daar willen we stap voor stap naartoe. Op dit moment hebben we een capaciteit van 50 tot 100 trucks per jaar. Daar willen we volgend jaar tenminste 300 van maken, om zo richting de 2000 te gaan', zegt Holthausen.

Nieuwe locatie

Dat vergt dus meer bedrijfsruimte. Het bedrijf is momenteel naarstig op zoek naar een pand, of een locatie voor een nieuw pand, waar hun nieuwe fabriek zal verrijzen om waterstoftrucks te gaan bouwen. De investering daarvoor is inmiddels binnen.

We willen het liefst in Groningen blijven, omdat we hier vandaan komen en hier zijn begonnen Max Holthausen

Max Holthausen: 'We zijn in gesprek met verschillende partijen in Noord Nederland. Dat staat dus allemaal nog open, al blijven we het liefste in Groningen, omdat we hier vandaan komen en hier zijn begonnen.'

'Gemeente Groningen gaf ons de kans'

Bovendien, bekent Holthausen: 'Eén van onze grootste klanten, en een partij die het mogelijk heeft gemaakt dat wij met waterstof konden beginnen, is de gemeente Groningen. Zij hebben ons de kans gegeven, en daar willen we ook wat voor terugdoen. Nu we dit groots kunnen gaan aanpakken met een buitenlandse partner, willen we dit graag in Noord Nederland, en het liefst dus in Groningen, houden.'

