Sluiting drafbaan hangt dreigend boven eerste koersdag

Op de drafbaan in Groningen werden zondag zeven paardenkoersen gereden. De laatste was veruit het spannends. Door de coronamaatregelen waren maar weinig mensen getuige van de climax van de eerste draverijen van het seizoen.

Miep Hamming is eigenaar van het paard Jack. Pikeur Rosalie Janssen uit Een stuurt de vierjarige ruin in de zevende koers behendig naar voren. Pas in de laatste meters sprint Jasmine Dragon voorbij. Jack wordt tweede, maar van echte teleurstelling is geen sprake. De eerste prijs blijft in de familie want de winnende draver is eigendom van neef Henk Hamming.

Miep en Henk omhelzen elkaar een aantal minuten later. Het is een mooi tafereel aan de rand van de baan in het Stadspark. Beide genieten van het moment omdat ze weten dat het misschien wel de laatste keer is.

Deze drafbaan kan ons niet zomaar afgenomen worden. Het komt absoluut goed Miep Hamming, paardeneigenaar

Sluiting

De door het gemeentebestuur voorgenomen sluiting van de drafbaan met ingang van 2021 hangt, ondanks het mooie weer, de hele middag als een donkere wolk boven de ovale renbaan. Aan de ene kant vinden de paardenliefhebbers het fantastisch dat er door de versoepelingen tijdens de coronacrisis eindelijk weer gekoerst kan worden. De gedachte dat er binnenkort geen drafsport meer is in Groningen stemt ze daarentegen treurig.

Miep Hamming houdt ondanks alles de moed erin.'Ik ga er echt vanuit dat ze deze mooie baan behouden. Voor de Stadjers, voor Groningen, voor de mensen die van deze baan houden. Dit kan ons niet zomaar afgenomen worden. Het komt goed, het komt absoluut goed', is Hamming stellig.

Een begrip in Groningen

Op het terras wordt druk meegeschreven in het programmaboek als er weer een koers gefinisht is of dat er juist weer ingezet moet worden. Op welk paard er gewed moet worden, leidt tot discussie. Een tafereel dat bij draverijen hoort.

'Het moet toch te regelen zijn dat er acht of negen koersdagen tussen de evenementen die de gemeente wil houden door kunnen.' zegt één van de mannen aan tafel. 'Deze baan is een begrip in Groningen. Het zou toch verschrikkelijk zijn als dat niet meer kan', voegt hij er aan toe.

We zijn hier omdat het weleens het laatste jaar kan zijn Liefhebber drafsport

Verderop staat een aantal mensen bij het wedkantoor. Ter plekke gokken op welk paard wint mag ook weer. Het voelt beter dan online geld inzetten. 'Het is nostalgie voor mij. Ik kwam hier al als meisje van vier jaar met mijn vader. En het zou misschien wel eens het laatste jaar kunnen zijn, daarom zijn we hier.'

Haar zoon is de volgende in de rij. 'Ik mag hier altijd graag even heen gaan. Het is altijd leuk om voor een paar euro een inzetje te doen.'

Levende lijve

Het paard Kosy is ook één van de deelnemers in de zevende koers. Eigenaar Erwin Brink uit Groningen staat zenuwachtig te kijken naar de warming-up van de merrie. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat hij zijn paard in levende lijve kan zien koersen. 'Iedereen is opgelucht dat we weer in Groningen zijn. Het paard kon gelukkig nog wel naar wedstrijden in Duitsland, maar nu zijn de banen in Nederland ook weer toegankelijk.'

Ludieke acties

Ook Brink maakt zich zorgen over de voorgenomen sluiting. Dit jaar kan hij nog vier keer naar de drafbaan in Groningen. Op 9 september besluit de gemeenteraad over het voorstel van het Groninger college om het hek voor de drafsport op slot te doen.

De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging legt zich daar niet zomaar bij neer. Er wordt een aantal ludieke acties gehouden en de vereniging heeft inmiddels een jurist in de arm genomen jurist die haar in de komende periode bijstaat. Zijn brief met daarin argumenten waarom de drafbaan niet mag sluiten, is inmiddels verstuurd aan het college en de gemeenteraadsfracties.

