Deel Groninger kroegen is ondanks coronaregels tjokvol

Het gebeurt vooral op vrijdag- en zaterdagavond, de traditionele stapavonden.

Afstand houden en zitten

De horeca is inmiddels bijna anderhalve maand onder strikte voorwaarden weer open. Sinds 1 juli gelden er versoepelde maatregelen:

Corona-maatregelen horeca vanaf 1 juli Iedereen houdt binnen anderhalve meter afstand. Uitzonderingen zijn mensen uit een gezamenlijke huishouding.

Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan.

Op een buitenterras mag de afstand minder dan anderhalve meter zijn als er een zogenoemd kuchscherm is geplaatst tussen de tafels.

Drukte

Een deel van de bezoekers houdt zich niet aan deze regels, zo blijkt uit onderstaand filmpje dat vrijdagavond is gemaakt in enkele cafés in de Peper- en Poelestraat:

Bij Borrelcafé Oblomov was het zo druk, dat het lastig was om het toilet aan de andere kant van de zaal te bereiken. Je moest mensen op de schouders tikken om er langs te kunnen.

Bij een ander café even verderop was vrijwel hetzelfde het geval. Ook bij de rij voor de deur werd geen afstand gehouden. Wel hangen er pompjes met desinfectiegel aan de gevel.

Drukte in een wachtrij bij café Dorst!? in de Peperstraat in Groningen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'Ligt aan bezoekers'

'Daar schrik ik wel van', zegt Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Groningen. 'Maar de excessen zijn op één hand te tellen. Kroegbazen hebben echt wel het besef dat anderhalve meter afstand nodig is.'

Eén van de eigenaren van Borrelcafé Oblomov wil niet reageren op de drukte, maar zegt zich aan te sluiten bij de woorden van KHN.

Volgens Van der Velde bereiden ondernemers zich goed voor op de maatregelen, maar nemen de bezoekers het zelf niet zo nauw met de regels: 'Je kunt wel extra tafels en barkrukken neerzetten, maar op den duur gaan mensen toch bewegen en wordt handhaven lastiger.'

Waarschuwing

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen zegt dat de gemeente de situatie nauwlettend in de gaten houdt: 'Indien onze handhavers een probleem constateren, gaan ze met de ondernemer in gesprek en geven ze een waarschuwing.'

Niemand wil, zoals in Leer, als bron van besmetting fungeren - Koen Schuiling, burgemeester Groningen

De burgemeester kan niet zeggen of er daadwerkelijk boetes zijn uitgedeeld of cafés zijn ontruimd. 'Onze ervaring is dat een waarschuwing over het algemeen voldoende is. De regels zijn er niet voor niets. Niemand wil, zoals in Leer, als bron van besmetting fungeren.'

Kroegen mogen zelf bepalen hoeveel gasten ze toelaten, mits iedereen anderhalve meter afstand kan bewaren. In de praktijk betekent dit dat ze voor een kwart gevuld kunnen zijn. Sommige cafés houden zich daar niet aan en zijn dus een stuk voller.

De Poelestraat in Groningen afgelopen vrijdagavond (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Te druk in café 't Vaatje

Van der Velde is zelf eigenaar van café 't Vaatje onder de Drie Gezusters aan de Grote Markt. Ze besloot zelf vrijdagavond vanaf haar vakantieadres de kroeg te sluiten:

'Het personeel merkte dat niet iedereen op een kruk bleef zitten en geen anderhalve meter afstand hield. Ik heb ze gevraagd om extra stoelen en tafels neer te zetten. Dat werkte ook niet. Daarna heb ik gezegd: gooi maar dicht.'

'Voelen ons net een handhaver'

Horeca-ondernemers zitten in een lastige spagaat. Aan de ene kant willen ze omzet maken om weer wat brood op de plank te krijgen, nadat ze 2,5 maand dicht zijn geweest. Aan de andere kant moeten ze ervoor zorgen dat iedereen de richtlijnen naleeft.

Ook het feit dat sommige cafés makkelijker met de regels omgaan dan andere, is lastig volgens Van der Velde:' 'Bij bedrijf x mag je wel bij elkaar zitten en bij bedrijf y niet. Daar voer je continue discussie over met gasten. Kroegbazen voelen zich soms net een handhaver.'

Versoepeling tot negen personen

KHN pleit landelijk voor een verdere versoepeling van de corona-maatregelen, waaronder de regel dat anderhalve meter afstand voor groepen tot negen personen niet meer geldt. Dat zou met name voor Groningen een uitkomst zijn, zegt Van der Velde:

'We hebben natuurlijk een studentenstad. Als je als jaarclub al weken samen optrekt, is het gek als je in een café opeens anderhalve meter afstand moet houden.'

De landelijke KHN dreigt met een kort geding als de maatregelen voor de horeca niet verder worden versoepeld.

